Le président de l’Association des joueurs de la NFL, JC Tretter, demande que la réduction significative des activités pendant la saison morte en vertu de la pandémie devienne la norme.

Associated Press

Le centre des Browns de Cleveland a publié sa pensée sur le site internet du syndicat jeudi. Il a cité les changements apportés à la convention collective tôt en 2020, puis les modifications forcées par la pandémie de COVID-19.

« La convention COVID a provoqué des changements significatifs et cela nous a démontré une nouvelle façon efficace pour préparer les joueurs et les équipes à jouer dans la NFL, a écrit Tretter. Nous avons passé moins de temps que jamais à l’entraînement cette année. Nous n’avons pas eu d’entraînements pendant la saison morte, moins d’entraînements pendant le camp et aucun match préparatoire. Si certains craignaient que cela mène à du jeu de moins bonne qualité en 2020, la réalité est que le niveau de jeu à travers le circuit n’a jamais été aussi élevé.

« Je crois que les changements mis en place cette saison ont démontré que nous pouvons offrir un produit divertissant sur le terrain tout en réduisant la fatigue et l’usure des corps des joueurs. »

Tretter a mis l’accent sur la réduction des activités pendant la saison morte, qui commencent habituellement tôt au printemps et se terminent vers la mi-juin. Ces activités incluent des camps optionnels et obligatoires.

« Nous sommes la seule ligue sportive majeure avec un programme durant la saison morte, a-t-il ajouté. Le sport le plus exigeant au niveau physique est le seul qui demande à ses joueurs de participer à des entraînements supplémentaires hors de la saison. L’argument en faveur de ces entraînements est basé sur l’hypothèse selon laquelle les joueurs ont besoin de répétitions pendant les activités d’équipe pour se développer et apprendre, tandis que l’équipe a besoin de ces entraînements pour développer une cohésion. Toutefois, l’annulation de ces activités cette année démontre que ces théories n’étaient pas justifiées. Des entraîneurs de première année ont eu du succès. Des équipes nouvellement assemblées ont eu du succès. Des recrues ont joué et contribué à un haut niveau partout à travers la ligue. »

Tretter a ajouté que les joueurs de la NFL sont des professionnels et savent comment rester en forme et apprendre le livre de jeux pendant la saison morte : « Nous n’avons pas besoin de nous entraîner les uns contre les autres d’avril à juin – c’est simplement inutile. »

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déjà déclaré que certains changements effectués en 2020 resteront la norme dans l’avenir. Il a spécifiquement parlé du travail à distance pendant la pandémie.

« Je crois que les équipes sont à l’aise avec plusieurs facettes de notre expérience avec les entraînements pendant la saison morte et le travail virtuel, a récemment dit Goodell. Je crois que ce sera de plus en plus fréquent et que ce sera productif. »