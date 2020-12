Les inquiétudes liées au coronavirus continuent de croître chez les Browns de Cleveland qui ont signalé deux nouveaux cas jeudi, à trois jours de leur match contre les Steelers de Pittsburgh.

Associated Press

Les Browns ont fermé leur complexe d’entraînement pour une deuxième journée consécutive, afin de mener le processus de traçage de contacts. L’entraînement va vraisemblablement être repoussé pendant que ce processus est en cours.

Les dirigeants de la NFL ont fait savoir que le statut du match n’a pas changé.

Les Browns se qualifieront aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 s’ils parviennent à battre les Steelers. Ces derniers, déjà qualifiés pour les séries, vont donner congé à quelques-uns de leurs joueurs réguliers, dont le quart Ben Roethlisberger.

Les Browns ont été privés de huit joueurs dimanche dernier, incluant leurs quatre meilleurs ailiers espacés, et ont subi un revers aux mains des Jets de New York. Certains de ces joueurs pourraient renouer avec leurs coéquipiers aujourd’hui.

L’équipe compte neuf joueurs sur la liste COVID-19 : les quatre ailiers espacés, les maraudeurs Andrew Sendejo et Karl Joseph, les secondeurs B. J. Goodson et Jacob Phillips et l’ailier rapproché Harrison Bryant.

Goodson et Sendejo ont obtenu des résultats positifs et rateront le match de dimanche. Les autres sont considérés comme des contacts à haut risque et pourraient rejoindre leurs coéquipiers s’ils continuent de recevoir des résultats négatifs à leurs tests de dépistage.