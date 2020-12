Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 25 verges à Demarcus Robinson avec moins de deux minutes à faire et les Chiefs de Kansas City se sont assurés du premier rang de l’Association américaine grâce à une victoire de 17-14 face aux Falcons d’Atlanta, dimanche.

Les Chiefs, qui auront un laissez-passer lors du premier tour éliminatoire, ont vu le botteur des Falcons Younghoe Koo rater un botté de précision de 39 verges avec neuf secondes à faire, ce qui aurait permis aux Falcons de créer l’égalité.

Les Chiefs (14-1) ont gagné un septième match de suite par huit points ou moins, un record de la NFL, et ont égalé un record d’équipe en remportant une 10e rencontre d’affilée.

Les Falcons (4-11) ont pris les devants quand Matt Ryan a rejoint Laquon Treadwell pour un majeur de cinq verges avec 4 : 33 à faire. Cependant, Mahomes a multiplié les passes vers Travis Kelce, ce qui a mis la table pour le touché de Robinson.

Mahomes a amassé 278 verges de gains aériens et deux passes de touché contre une interception.

Kelce a capté sept passes pour 98 verges de gains et un majeur. Il a fracassé un record de la NFL établi en 2018 par George Kittle pour les verges de gains en une saison par un ailier rapproché. Kelce en totalise 1426.

Giants 13 – Ravens 27

PHOTO MITCH STRINGER, USA TODAY SPORTS Lamar Jackson (8) et Cam Brown (47)

Lamar Jackson a orchestré quatre séquences offensives payantes en première demie et les Ravens de Baltimore ont défait les Giants de New York 27-13 pour prendre le contrôle de leur destin dans la course aux éliminatoires.

Les Ravens (10-5) ont gagné un quatrième match de suite. En vertu de la victoire des Steelers de Pittsburgh face aux Colts d’Indianapolis, les Ravens ont besoin seulement d’une victoire face aux Bengals de Cincinnati la semaine prochaine pour se qualifier pour les éliminatoires.

Les Giants (5-10) ont encaissé un troisième revers de suite.

Jackson a aidé les Ravens à marquer des majeurs sur leurs deux premières possessions, puis il les a placés en position pour des placements lors des deux séquences suivantes. Les Ravens menaient donc 20-3 à la mi-temps.

Ce fut amplement suffisant contre une équipe qui avait inscrit un total de 13 points à ses deux sorties précédentes et qui avait marqué seulement deux touchés lors des trois dernières semaines.

Browns 16 - Jets 23

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Baker Mayfield (6) et Tarell Basham (93)

Cleveland a été limité à un placement en première demie et les Browns ont finalement perdu 23-16 devant les Jets de New York, dimanche.

Jamison Crowder a rejoint Braxton Berrios pour une passe de touché de 43 verges. Il a aussi capté une passe de touché de 30 verges de Sam Darnold, tôt en deuxième demie. Les Jets prenaient alors les commandes 19-16.

Baker Mayfield a récolté 285 verges de passes, mais aucune n’a mené à un touché. Nick Chubb et Kareem Hunt ont fait de brèves percées payantes, en deuxième demie.

Les Browns (10-5) pouvaient s’assurer de prendre part aux éliminatoires pour la première fois depuis janvier 2003, s’ils l’emportaient.

Pour accéder au tableau, ils devront donc gagner à domicile face à Pittsburgh, dimanche prochain.

Les Jets (2-13) complèteraient la campagne avec trois gains consécutifs s’ils s’imposaient à Foxborough, dimanche prochain.

Bears 41 - Jaguars 17

PHOTO REINHOLD MATAY, USA TODAY SPORTS Laviska Shenault Jr. (10) et Xavier Crawford (47)

Les Jaguars de Jacksonville ont encaissé un 14e revers d’affilée et se sont assurés du premier choix au repêchage à la suite d’un revers de 41-17 face aux Bears de Chicago.

Mitchell Trubisky a lancé deux passes de touché à Jimmy Graham et un a ajouté un majeur au sol pour les Bears (8-7), qui pourraient se qualifier pour les éliminatoires avec une victoire face aux Packers de Green Bay la semaine prochaine.

Les Jaguars (1-14), qui ont fracassé un record d’équipe pour les défaites consécutives, ont reçu la confirmation qu’ils auront le premier choix au repêchage pour une première fois dans leur histoire à la suite de la victoire des Jets de New York face aux Browns de Cleveland.

Les Bears ont pris le contrôle de la rencontre en marquant 28 points sans réplique pour commencer la deuxième demie. Trubisky, qui a complété 24 de ses 35 passes pour 265 verges de gains, a même pu se reposer en laissant sa place à Nick Foles en fin de rencontre.

Mike Glennon était le quart partant des Jaguars. Il a lancé deux passes de touché et a été victime de deux interceptions.

Bengals 37 –Texans 31

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Brandon Allen (8)

Brandon Allen a épaté avec 371 verges aériennes et les Bengals de Cincinnati ont défait les Texans de Houston, 37-31.

Allen a réussi deux passes de touché. Il n’a été ni intercepté ni plaqué au sol pour un sac.

Tee Higgins a fourni 99 verges de réceptions, captant une passe de touché.

Samaje Perine a ajouté 95 verges au sol et deux courses de touché, dont une de 46 verges.

Les Bengals sont restés en contrôle après qu’il ait réussi une percée de trois verges jusqu’en zone des buts, avec 1 : 57 à écouler au dernier quart.

Austin Seibert a obtenu trois placements, dont une réussite de 48 verges.

Les Bengals (4-10-1) obtenaient un deuxième gain de suite pour la première fois de la saison.

Deshaun Watson a complété trois passes de touché, parmi 324 verges, mais Houston (4-11) a perdu un quatrième match d’affilée.

David Johnson a cumulé 128 verges de courses, tandis que Brandin Cooks a fourni 141 verges d’attrapés.