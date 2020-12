(Nouvelle-Orléans) Alvin Kamara a égalé un record de la NFL en marquant six touchés au sol dans un match et a établi un sommet personnel avec 155 verges de gains par la course, aidant les Saints de La Nouvelle-Orléans à vaincre les Vikings du Minnesota 52-33 et à remporter un quatrième titre de section d’affilée.

La Presse Canadienne

Portant un soulier rouge et un soulier vert pour célébrer Noël, Kamara a filé sur 40 verges jusque dans la zone des buts dès la première série offensive de la rencontre. Il a ajouté des majeurs sur des courses de 1, 5, 6, 7 et 3 verges face au front défensif des Vikings décimé par les blessures.

Kamala a égalé le record établi par le centre-arrière Ernie Nevers en 1929 avec les Cardinals de Chicago.

Les Vikings (6-9) ont été éliminés de la course aux éliminatoires, accordant le plus de points dans un match dans leur histoire depuis 1963.

Les Saints (11-4) n’ont jamais dégagé le ballon et ils ont amassé 583 verges de gains offensifs. Ils auraient pu gagner de manière encore plus convaincante si Drew Brees n’avait pas été victime de deux interceptions, dont une qui a dévié contre les mains du receveur Emmanuel Sanders.

Brees a complété 19 de ses 26 passes pour 311 verges de gains à son deuxième match après avoir soigné des blessures aux côtes et à un poumon. Il avait raté quatre matchs en raison de ces blessures.

Sanders a capté quatre passes pour 83 verges de gains, tandis que l’ailier rapproché Jared Cook a attrapé trois passes pour 82 verges de gains. Les Saints ont accumulé 264 verges de gains au sol.

Irv Smith fils a capté deux passes de touché au troisième quart pour les Vikings, la deuxième leur permettant de réduire l’écart à 31-27. Cependant, les Saints ont répliqué avec deux majeurs sur de courtes courses payantes de Kamara et une autre du quart réserviste Taysom Hill au quatrième quart.

Kirk Cousins a récolté 283 verges de gains et trois passes de touché pour les Vikings, qui n’ont jamais mené au cours de la rencontre.

-Par Brett Martel, The Associated Press