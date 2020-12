Adams restructure son contrat, Lewis et Washington de retour

Le quart des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils a accepté de restructurer son contrat afin de permettre à l’organisation de poursuivre sa relance après une saison perdue par la pandémie.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

L’organisation a ainsi pu annoncer la mise sous contrat de cinq joueurs, mercredi, dont le receveur Eugene Lewis et le joueur de ligne à l’attaque Tony Washington, qui ont tous deux paraphé un contrat d’une saison.

Lewis, un Américain de six pieds un, 208 livres, a été la cible de prédilection d’Adams en 2019, lui qui a capté 72 passes pour des gains de 1133 verges, bon pour le septième rang dans la LCF, en plus d’inscrire cinq majeurs.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Eugene Lewis

L’athlète de 27 ans a été élu sur l’équipe d’étoiles de l’Est à la suite de sa troisième saison dans la LCF.

Washington, un mastodonte de six pieds sept, 318 livres, reviendra avec les Alouettes en 2021, lui qui avait été acquis des Tiger-Cats de Hamilton, en juillet 2018. Il en sera à sa 10e campagne dans la LCF, où il a disputé 117 parties, dont 116 comme partant.

En 2019, il a disputé 13 rencontres et a été un rouage important de la ligne qui a permis à la formation montréalaise de connaître du succès en attaque.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Tony Washington

Le vétéran de 34 ans a gagné deux coupes Grey : à Toronto en 2012 et à Edmonton trois ans plus tard.

Adams a terminé au deuxième rang de la LCF avec 24 passes de touché et a dominé le circuit avec 13 touchés (12 au sol et une sur réception) en 2019. Le natif de Pasadena, en Californie, a complété 283 de ses 431 passes tentées pour des gains de 3942 verges et ce, en seulement 16 rencontres.

Acquis en 2016, Adams a une fiche de 13-6 comme partant.

Les Alouettes ont également annoncé les signatures du quart américain Matthew Shiltz, du joueur de ligne offensive canadien Landon Rice, ainsi que du demi défensif américain Tyquwan Glass.