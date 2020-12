Les Alouettes de Montréal se sont entendus mardi avec le spécialiste des retours de botté Mario Alford ainsi qu’avec le joueur de ligne défensive David Ménard en vue de la saison 2021.

La Presse Canadienne

Alford s’est imposé dès son arrivée avec les Alouettes, inscrivant des touchés à ses deux premiers matchs en 2019.

Le rapide footballeur de 5 pi 8 po et 177 livres a d’abord inscrit un majeur sur un retour de botté de dégagement de 85 verges dans une victoire de 21-17 face aux Stampeders de Calgary. Il en a rajouté une semaine plus tard contre les Blue Bombers de Winnipeg avec un touché sur un retour de 90 verges.

Puis, lors de la demi-finale de l’Est contre les Eskimos d’Edmonton, il a poursuivi sur sa lancée avec un retour de botté d’envoi de 99 verges, bon pour six points, au troisième rang des plus longs retours en éliminatoires de l’histoire de la LCF.

En trois matchs avec les Alouettes en 2019, il a totalisé 218 verges sur 9 retours de bottés de dégagement et ajouté 117 verges sur 6 retours de bottés d’envoi. Il s’était aligné avec les Argonauts de Toronto en 2018.

L’athlète de 28 ans a été repêché par les Bengals de Cincinnati en 2015, amassant 15 verges sur un attrapé. Dans la NFL, il a aussi porté les couleurs des Jets de New York, des Browns de Cleveland et des Bears de Chicago.

Ménard a récolté 18 sacs et 55 plaqués en 94 rencontres en carrière avec les Lions de la Colombie-Britannique. L’athlète de 30 ans, de 6 pi 1 po et 259 livres, a également réussi trois interceptions, en plus de rabattre six passes.

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal, choisi au quatrième tour (32e au total) lors du repêchage de 2014, a aussi forcé trois échappés en carrière.

Les Alouettes ont par ailleurs annoncé qu’ils avaient conclu des ententes avec le demi défensif canadien Ty Cranston, les joueurs de ligne défensive américains Michael Onuoha et Austrian Robinson, ainsi que le quart-arrière américain Quinten Dormady.