Russell Wilson et Travis Kelce candidats au trophée Walter-Payton

Le quart étoile des Seahawks de Seattle Russell Wilson et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce figurent parmi les 32 finalistes au trophée Walter-Payton, qui est remis au joueur qui excelle dans son sport et s’implique dans une cause en dehors du terrain.

La Presse Canadienne

Ce trophée, qui sera remis lors d’une émission télévisée pendant la semaine du Super Bowl lorsque l’Associated Press dévoilera les lauréats de ses honneurs individuels, a été décerné pour la première fois en 1970 et rebaptisé en 1999 à la mémoire du légendaire porteur de ballon.

« Cette année a été particulièrement difficile pour chacun d’entre nous, à cause de la pandémie, mais également à cause de toutes les injustices dont nous avons été témoins, a déclaré le commissaire de la NFL Roger Goodell. Les 32 finalistes au trophée Walter-Payton ont continué de nous conscientiser à divers enjeux en utilisant leur voix et leur plateforme pour avoir un impact positif sur leur communauté respective. »

Les 32 finalistes recevront un chèque de 40 000 $ US qu’ils remettront à la cause de leur choix, et le vainqueur du trophée obtiendra 250 000 $ supplémentaires pour récompenser l’organisme de son choix.

Parmi les joueurs actifs qui ont déjà remporté ce titre se trouvent Drew Brees, Thomas Davis, Larry Fitzgerald, Jason Witten, J. J. Watt et Calais Campbell.

Les joueurs en nomination sont :

Arizona : Corey Peters

Atlanta : Steven Means

Baltimore : Bradley Bozeman

Buffalo : Harrison Phillips

Caroline : Shaq Thompson

Chicago : Jimmy Graham

Cincinnati : Geno Atkins

Cleveland : Myles Garrett

Dallas : Jaylon Smith

Denver : Justin Simmons

Detroit : Trey Flowers

Green Bay : Corey Linsley

Houston : Michael Thomas

Indianapolis : Jacoby Brissett

Jacksonville : Josh Lambo

Kansas City : Travis Kelce

La Nouvelle-Orléans : Demario Davis

Las Vegas : Alec Ingold

Los Angeles Chargers : Isaac Rochell

Los Angeles Rams : Andrew Whitworth

Miami : Byron Jones

Minnesota : Eric Kendricks

Nouvelle-Angleterre : Devin McCourty

New York Giants : Dalvin Tomlinson

New York Jets : Pierre Desir

Philadelphie : Rodney McLeod

Pittsburgh : Vance McDonald

San Francisco : Arik Armstead

Seattle : Russell Wilson

Tampa Bay : Mike Evans

Tennessee : Kevin Byard

Washington : Jonathan Allen

-Par Barry Wilner, The Associated Press