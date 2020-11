(Charlotte) Tom Brady a récolté 341 verges aériennes dont trois passes de touché, dimanche, guidant les Buccaneers de Tampa Bay vers un gain de 46-23 face aux Panthers de la Caroline.

Steve Reed

Associated Press

Après la plus sévère correction de sa carrière (un gain de 38-3 des Saints), Brady a complété des passes de touché à Cameron Brate, Mike Evans et Rob Gronkowski — des connexions de cinq, trois et sept verges.

Brady a aussi atteint la zone des buts avec une course d’une verge.

Ronald Jones a établi un record des Buccaneers avec une course de 98 verges pour un touché — un exploit qui donnait les devants 26-17 aux siens, à mi-chemin au troisième quart.

Jones a tiré profit d’un bloc du garde gauche, s’est défait de Tre Boston et a pris la fuite.

Jones a établi un sommet personnel avec 181 verges. Seuls trois autres joueurs ont porté le ballon sur 98 verges ou plus pour un touché : Tony Dorsett, Derrick Henry et Ahman Green.

Chris Godwin a obtenu 92 verges de réceptions pour les Buccaneers (7-3), qui ont gagné leurs trois derniers matchs à l’étranger.

Le prochain match des Bucs aura lieu lundi le 23 novembre à domicile, contre les Rams de Los Angeles.

Teddy Bridgewater a réussi une passe de touché à Colin Thompson, tôt au premier quart, mais les Buccaneers ont marqué à leurs neuf montées suivantes. Cela a inclus quatre placements de Ryan Succop, dont un seul de plus de 24 verges.

Bridgewater a ajouté une douzaine de points avec une percée en zone payante et une passe de touché à DJ Moore.

Il a toutefois quitté au dernier quart, blessé au genou droit.

P. J. Walker a pris la relève comme quart des Panthers (3-7), qui ont perdu leurs cinq derniers matchs.

L’équipe va tenter de se replacer dimanche prochain à la maison, face aux Lions de Detroit.