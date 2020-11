(Pittsburgh) Il semble que Ben Roethslisberger n’ait pas besoin de s’entraîner pour dépecer la défensive des Bengals de Cincinnati.

Will Graves

Associated Press

Le vétéran quart a réalisé un sommet personnel cette saison avec des gains de 333 verges et a lancé quatre passes de touché, et les Steelers de Pittsburgh ont signé une écrasante victoire de 36-10, dimanche.

Ce gain a permis aux Steelers de conserver un dossier parfait, ayant gagné leurs neuf premières parties cette saison. Il s’agit du meilleur début de saison dans l’histoire de l’équipe.

Roethlisberger a livré cette performance même s’il avait été forcé de passer la semaine à l’écart du complexe d’entraînement de l’équipe à cause du protocole lié à la COVID-19.

Roethlisberger est l’un des quatre joueurs des Steelers dont les noms avaient été placés sur la liste de la COVID-19, lundi dernier, parce qu’ils avaient été en contact avec l’ailier rapproché Vance McDonald, qui a obtenu un résultat positif à la COVID-19.

Par un après-midi venteux au Heinz Field, Roethlisberger a complété 27 de ses 46 passes. Il a rejoint Diontae Johnson et Juju Smith-Schuster pour des touchés en première demie. La recrue Chase Claypool a capté les deux autres passes de touché de Roethslisberger, sur des distances de cinq et 11 verges, en deuxième demie pour sortir les Bengals du match.

Du côté des Bengals (2-6-1), le quart recrue Joe Burrow a eu de la difficulté à donner du rythme à son attaque, derrière une ligne offensive décimée par les blessures.

Deux semaines après une encourageante victoire contre les Titans du Tennessee, les Bengals ont découvert qu’ils avaient encore beaucoup de travail à faire.

Les Bengals ont été tenus en échec lors de 13 situations de troisièmes essais et Burrow a passé la majeure partie de la deuxième demie à tenter de se protéger des assauts de la défensive des Steelers.

En route vers un 11 gains consécutifs contre les Bengals, les Steelers ont obtenu quatre sacs du quart, dont deux par T. J. Watt.

Ce premier contact des Steelers avec la COVID-19 a généré un sentiment d’incertitude pendant que Roethlisberger et le secondeur Vince Williams ont participé à des réunions via leur iPad et échangé des textos avec les instructeurs pour avoir une meilleure idée du plan de match.

À la blague, Roethlisberger a déclaré qu’il s’était brièvement transformé en enseignant en prématernelle pour ses trois enfants. Plus sérieusement, il a confié qu’il avait fait chambre à part pour éviter de contaminer son épouse.

Ces changements dans sa routine quotidienne ne l’ont pas trop perturbé. Après un début chancelant, durant lequel les Steelers ont été limités à un seul premier jeu lors de leurs trois premières séquences à l’attaque, Roethlisberger s’est mis au travail.

Trois passes complétées de suite – dont une de 46 verges à Johnson – ont permis aux Steelers de gagner 74 verges en trois jeux. La dernière passe, à Johnson, a procuré aux Steelers une avance de 12-0.

Burrow a répliqué en orchestrant une poussée de 90 verges pour un touché, résultat d’une passe de deux verges à Tee Higgins, portant le score 12-7.

Les Bengals ne se sont jamais approchés davantage. Roethlisberger a riposté en dirigeant une poussée de 78 verges, qui s’est terminée par une passe à Smith-Schuster, pour redonner aux Steelers une avance de 12 points.