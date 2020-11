Tom Brady et Bill Belichick

Qui aura le dernier mot ?

On peut présumer que ce n’est pas un automne très agréable pour les partisans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il est ici question de leurs « vrais » partisans, pas de ceux qui ont embarqué dans le train il y a 10 ou 15 ans et qui regardent maintenant plus de matchs des Buccaneers de Tampa Bay que des Pats.