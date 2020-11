Recruter durant la pandémie, un défi pour Glen Constantin et le Rouge et Or

En trente ans sur les lignes de côté, l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, n’avait jamais eu à faire face à un pareil défi au niveau du recrutement. Les jeunes joueurs de football qu’il doit tenter de convaincre de s’amener à l’Université Laval n’ont pour la plupart pas disputé un match depuis plus d’un an.