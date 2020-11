PHOTO SCOTT EKLUND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Des absences de longue durée pour Garoppolo et Kittle

(Santa Clara) Les 49ers de San Francisco devront se passer du quart Jimmy Garoppolo et de l’ailier rapproché George Kittle pour un bon bout de temps, suite à des blessures subies contre les Seahawks.

Josh Dubow

Associated Press

Une personne au courant du dossier a dit que la blessure à la cheville de Garoppolo et la blessure au pied de Kittle vont les garder à l’écart pour une période indéfinie.

La source a demandé l’anonymat, car il n’y a pas eu d’annonce officielle.

ESPN a dit que Garoppolo raterait au moins un mois et demi à cause d’une entorse, et que Kittle devrait s’absenter au moins huit semaines en raison d’une fracture.

PHOTO SCOTT EKLUND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS George Kittle

Les champions en titre de la Nationale ont déjà été privés de Nick Bosa, Dee Ford, Solomon Thomas, Richard Sherman, Deebo Samuel, Raheem Mostert, Tevin Coleman et Jeff Wilson fils pour de longues périodes, cette saison.

Garoppolo s’est blessé à la cheville dans la Semaine 2 face aux Jets, ratant deux matchs. Il a peiné à son retour au jeu, contre Miami, avant de mieux faire lors de victoires face aux Rams et aux Patriots.

Garoppolo s’est blessé à nouveau à la cheville dimanche, dans une défaite de 37-27 à Seattle. Il a quitté en deuxième demie.

Il a complété 67,1 % de ses passes cette saison, avec sept touchés et cinq interceptions.

Nick Mullens va le remplacer à compter de jeudi soir en Californie, face aux Packers de Green Bay.

Mullens a obtenu le départ le 4 octobre contre Philadelphie et il a bien fait, avant d’être retiré au dernier quart. Le gain est allé aux Eagles, 25-20.

Dimanche, Mullens a récolté 238 verges aériennes, incluant deux passes de touché.

Kittle s’est blessé au genou lors de la Semaine 1. Il a raté deux matchs avant de revenir avec éclat en faisant 15 attrapés pour 183 verges, face aux Eagles.

En six matchs cette saison il a obtenu 474 verges, incluant deux touchés.