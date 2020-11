PHOTO GAIL BURTON, ASSOCIATED PRESS

(Baltimore) Menés par le quart Ben Roethlisberger et exploitant les bévues de Lamar Jackson, les Steelers de Pittsburgh sont venus de l’arrière et ont vaincu les Ravens de Baltimore 28-24, dimanche après-midi, dans un duel pour le premier rang de la section Nord de l’Association américaine.

Roethlisberger a lancé deux passes de touché en deuxième demie pour permettre aux Steelers (7-0) d’effacer un recul de 10 points après la première mi-temps.

Après avoir été limité à quatre passes réussies et des gains de 24 verges en première demie, le vétéran de 38 ans a fini sa journée de travail avec 21 passes complétées en 32 tentatives, et un total de 182 verges par la voie des airs.

De son côté, Jackson a été victime de deux interceptions et a perdu le ballon en deux occasions. Ces revirements ont permis aux Steelers de demeurer à portée des Ravens jusqu’au moment où leur attaque se mette en marche.

Les Steelers menaient 28-24 lorsque les Ravens (5-2) se sont retrouvés face à une situation de quatrième essai et trois verges à franchir à la ligne de huit verges des Steelers et avec deux minutes à écouter. Jackson a tenté un jeu d’attirée et a perdu le ballon tout en étant stoppé à court de l’objectif.

Les Ravens ont récupéré le ballon une dernière fois et ont progressé jusqu’à la ligne de 23 verges des Steelers. Lors du dernier jeu du match, une passe de Jackson dans la zone des buts a cependant été rabattue.

Jackson a complété le match avec 13 passes complétées en 28 tentatives et des gains de 208 verges. Les deux interceptions représentent le plus fort total contre Jackson depuis que les Steelers en avaient réussi trois à ses dépens en octobre 2019.

Plus tôt dans le match, Robert Spillane avait réalisé une interception et retourné le ballon jusque dans la zone des buts pour mettre fin à la première série offensive des Ravens, Jackson avait perdu le ballon à l’intérieur de la ligne de cinq verges des Steelers, et Alex Hightower a été à l’origine d’un autre touché des Steelers en interceptant une passe de Jackson lors du premier jeu des Ravens en deuxième demie.

Après l’interception de Hightower, Roethlisberger a lancé une passe de touché de 18 verges à Eric Ebron. Les Steelers ont ensuite pris une avance de 21-17 sur une course d’une verge de James Conner.

Après avoir été blanchis lors d’un quart pour la première fois de la saison — le troisième —, les Ravens ont repris l’avance, 24-21, grâce à une passe de trois verges de Jackson à Marquise Brown avec 11 : 52 à écouler.

Roethlisberger a répliqué en dirigeant une poussée offensive de 80 verges qu’il a couronné en lançant une passe de huit verges à la recrue Chase Claypool.

Le match a été marqué par un niveau d’intensité prévisible lorsque deux rivaux de longue date croisent le fer dans un match pour le premier rang de leur section.

Il y a eu de durs plaqués, des coups venus tardivement et des chocs casque contre casque, incluant celui survenu loin de l’action lorsque le demi de coin Marcus Peters, des Ravens, a frappé le receveur Diontae Johnson.

Ce jeu a mené les joueurs des deux équipes près du camp des Ravens, sur les lignes de côté. Vers la fin de la mêlée, le secteur Matthew Judon, des Ravens a été expulsé pour avoir eu un contact avec l’un des officiels.

Il a semblé que le coup sur le bras s’est produit pendant que Judon tentait de se défaire de l’emprise d’un instructeur-adjoint.