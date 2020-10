(Owings Mill) Le bloqueur à gauche des Ravens de Baltimore Ronnie Stanley a accepté une prolongation de contrat de cinq saisons qui pourrait lui permettre d’empocher jusqu’à 112,8 millions US.

The Associated Press

Les Ravens s’étaient prévalus de l’année d’option prévue au contrat de la recrue en 2019, un pacte qui devait arriver à échéance à l’issue de la présente campagne. La formation du Maryland a cependant choisi de le récompenser, vendredi, avec une entente qui arrivera à échéance après la saison 2025.

Le directeur général des Ravens, Eric DeCosta, a déclaré que « Ronnie est un pilier sur notre ligne offensive ».

Stanley, qui a été sélectionné au sixième rang du repêchage de la NFL en 2016, est intraitable à l’une des positions les plus exigeantes sur la ligne offensive. Le joueur âgé de 26 ans n’a raté qu’un seul match à chacune de ses trois premières saisons, et il a disputé les six matchs des Ravens jusqu’ici en 2020.

Le colosse de six pieds, trois pouces et 315 livres a permis aux Ravens d’établir des records de concession au chapitre des touchés (64), des points marqués (531) et des gains nets (6521) en 2019. Il a aussi été élu sur la première équipe d’étoiles de la NFL et a été sélectionné pour son premier Pro Bowl.