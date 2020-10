La NFL recommande aux joueurs sur les lignes de touche qui ne participent pas au match ou qui sont en attente d’aller sur le terrain de porter un couvre-visage.

Barry Wilner

The Associated Press

Dans une note obtenue par The Associated Press vendredi, le conseil de gestion de la ligue a aussi suggéré aux 32 équipes d’augmenter la distanciation physique sur les lignes de touche, alors que la NFL songe à agrandir l’espace des bancs.

La NFL a « fortement encouragé » tous les joueurs sur le banc qui ne sont pas sur le point d’aller sur le terrain à porter un couvre-visage pendant qu’ils sont sur les lignes de touche ou sur le banc, sans toutefois rendre obligatoire le port du couvre-visage.

« Un joueur portant un couvre-visage lors d’un contact rapproché réduit de manière significative les probabilités d’être désigné “à haut risque” après avoir été exposé à un individu ayant produit un résultat positif à la COVID-19 », est-il écrit dans la note.

Citant un joueur ayant subi un contrôle positif seulement deux jours après avoir disputé un match et qui a eu des contacts rapprochés avec 17 coéquipiers et deux employés de l’équipe — la plupart alors que le joueur était debout sur les lignes de touche — « nous recommandons fortement aux équipes de continuer à encourager la distanciation sociale entre les joueurs et les membres du personnel sur les lignes de touche pendant les matchs », a ajouté la ligue dans la note.

Pendant que la NFL songe à agrandir les espaces réservés aux équipes sur les lignes de touche, les équipes peuvent aussi modifier la configuration des bancs ou ajouter des bancs.

« C’est une question de voir comment nous pouvons améliorer la distanciation physique sur les lignes de touche… la distanciation et le couvre-visage sont critiques, a dit l’administratrice en chef des opérations de football de la NFL, Dawn Aponte. Chaque semaine, nous apprenons quelque chose et nous essayons d’améliorer notre protocole… avec nos équipes. »

Plus tôt vendredi, la NFL a réitéré que le match de dimanche entre les Chargers de Los Angeles et les Broncos de Denver n’était pas en danger d’être remis même si des joueurs des deux équipes ont subi des contrôles positifs au coronavirus.