Drew Brees fait gagner les Saints contre les Panthers, 27-24

(Nouvelle-Orléans) Malgré l’absence de deux de ses meilleurs receveurs, Drew Brees a amassé 287 verges par la voie des airs et lancé deux passes de touché en plus d’en marquer un par la course et il a guidé les Saints de La Nouvelle-Orléans vers un gain de 27-24 contre les Panthers de la Caroline, dimanche.