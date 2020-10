Les Saints l’emportent en prolongation face aux Chargers

(La Nouvelle-Orléans) Wil Lutz a réussi un placement de 36 verges avec 5 : 08 à écouler en prolongation et la défensive des Saints de La Nouvelle-Orléans a tenu le coup pour guider l’équipe vers une victoire de 30-27 contre les Chargers de Los Angeles, lundi soir. En prolongation, les Chargers ont tranquillement remonté le terrain et ils ont fait face à un quatrième essai et sept verges à franchir. Le quart Justin Herbert a effectué une passe à Mike Williams, mais ce dernier a été arrêté à quelques pouces d’un premier essai, mettant fin au match. Le botteur des Chargers Michael Badgley, qui a raté un premier converti en carrière, au premier quart, a eu l’occasion de donner la victoire aux siens dans les dernières secondes du match, mais sa tentative de placement de 50 verges a touché le poteau à droite.