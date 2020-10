(Chicago) Les Buccaneers de Tampa Bay ont embauché Tom Brady pendant l’entre-saison dans l’espoir que le sextuple champion du Super Bowl les aide à mettre fin à une disette de 12 saisons sans participer aux séries éliminatoires et tout rafler. Ils connaissent un bon départ.

Andrew Seligman

Associated Press

Les Buccaneers aborderont leur match de jeudi soir contre les Bears de Chicago avec leurs vues vers une quatrième victoire de suite, et au sommet de la section Sud de l’Association nationale.

« De se joindre à une équipe et d’être accueilli comme je l’ai été, c’est quelque chose d’extraordinaire à mes yeux », a déclaré Brady.

« J’apprécie chaque minute, et j’accepte avec sérieux la responsabilité d’être un quart-arrière, un meneur et un capitaine. Je veux faire acte de présence et être le meilleur pour mes coéquipiers tous les jours. Je sais qu’ils s’attendent à ce que je sois fiable et régulier. Ils s’attendent à ce que je sois un grand joueur pour l’équipe et je veux produire pour eux. C’est vraiment un privilège pour moi d’être ici. »

Âgé de 43 ans, Brady livre la marchandise après avoir connu une baisse de production pendant sa 20e et dernière saison en Nouvelle-Angleterre. Le vétéran quart, qui a signé un pacte de deux saisons d’une valeur globale de 50 millions US — un salaire pleinement garanti — partage le quatrième rang avec Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City avec 11 passes de touché, derrière Russell Wilson (16), Aaron Rodgers (13) et Josh Allen (12).

Brady a accumulé des gains de 369 verges par la passe et complété cinq passes de touché pour aider les Buccaneers à surmonter un déficit de 17 points et vaincre les Chargers de Los Angeles 38-31 la semaine dernière. Ce faisant, il est s’est hissé au premier rang dans l’histoire de la NFL pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière, peu importe la position, avec 222.

Jeudi, il affrontera une formation qui ne l’a jamais battu. Brady présente une fiche de 5-0 contre les Bears, avec des gains de 1595 verges, 14 passes de touché et quatre interceptions.

De leur côté, les Bears (3-1) espèrent se relever d’une défaite de 19-11 contre les Colts d’Indianapolis. Nick Foles tentera de relancer l’attaque après un match, la semaine dernière, où il a connu des difficultés à son premier départ en relève à Mitchell Trubinsky.

Foles et Brady croiseront le fer pour la première fois depuis le Super Bowl LII. Foles avait été nommé le joueur le plus utile de ce match après avoir accumulé des gains de 373 verges et lancé trois passes de touché dans un gain de 41-33 des Eagles de Philadelphie contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

« Je me souviens au moment où je tenais ma fille, Lilly, et que je regardais en direction de mes coéquipiers et les entraîneurs qui faisaient l’étreinte aux membres de leurs familles et aux êtres chers », s’est remémoré Foles, qui avait remplacé Carson Wentz, blessé, à titre de meneur de jeu des Eagles cette saison-là.

« Je me rappelle m’être dit que c’était ce qui importait vraiment le plus. Ce n’est pas le match ; ce sont les gens avec qui vous le vivez et la difficile randonnée que vous effectuez, avec ses hauts et ses bas. »