Trois joueurs des Titans du Tennessee et cinq membres de leur personnel ont reçu un diagnostic positif au coronavirus après le match contre les Vikings du Minnesota, disputé dimanche dernier.

PHOTO JIM MONE, ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Titans sera présenté lundi ou mardi en raison des nombreux diagnostics positifs à la COVID-19 qui ont été répertoriés au sein de la formation du Tennessee.

Associated Press

La NFL a annoncé la modification au calendrier mercredi. La veille, la ligue avait mentionné que trois joueurs des Titans et cinq membres de leur personnel avaient reçu un diagnostic positif au coronavirus. Les Titans ont fermé leurs installations au moins jusqu’à vendredi, et ils ne s’entraîneront pas ensemble avant samedi, au plus tôt.

Les Titans et les Steelers ont une fiche de 3-0, et font partie des sept clubs invaincus cette saison dans la NFL.

Les Titans avaient battu les Vikings du Minnesota 31-30 dimanche, et les Vikings ont fermé leurs installations au moins jusqu’à mercredi.

Des suspensions pour les récalcitrants ?

D’autre part, la NFL a menacé ses équipes d’imposer des suspensions au personnel qui se trouve sur les lignes de côté, dont les entraîneurs, s’ils ne portent pas correctement le masque pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le retrait de choix au repêchage pourrait également faire partie des mesures disciplinaires pour les récalcitrants au protocole sanitaire établi par la ligue et l’Association des joueurs.

Dans une note obtenue par l’Associated Press, Troy Vincent, qui supervise les opérations football de la NFL, a mentionné aux 32 équipes qu’elles doivent agir de manière « responsable » sur les lignes de côté.

La NFL a déjà imposé des amendes de 100 000 $ US à plusieurs entraîneurs qui ne respectaient pas le protocole sanitaire de la ligue, dont Sean Payton, des Saints de La Nouvelle-Orléans, et Jon Gruden, des Raiders de Las Vegas. Ils ont déjà été infectés par le coronavirus, et s’en sont remis.