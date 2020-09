Philip Rivers et les Colts se moquent des Jets, 36-7

Xavier Rhodes et T. J. Carrie ont marqué des touchés sur des retours d’interception et les Colts d’Indianapolis ont aussi réussi un deuxième touché de sûreté en autant de semaines, en route vers une victoire de 36-7 face aux Jets de New York, dimanche.

Associated Press

De son côté, Philip Rivers a complété 17 de ses 21 passes pour 217 verges de gains pour les Colts (2-1). Il est devenu le sixième joueur de l’histoire de la NFL à atteindre le plateau des 400 passes de touché en carrière et aussi le sixième quart à accumuler plus de 60 000 verges de gains aériens.

Rivers a également devancé Dan Marino au cinquième rang de l’histoire pour les passes complétées et Fran Tarkenton au huitième rang avec une 125e victoire. Rivers totalise 400 passes de touché, 60 065 verges de gains et 4980 passes complétées.

Les Jets commencent la campagne avec une fiche de 0-3 pour une deuxième fois de suite sous les ordres de l’entraîneur Adam Gase.

Panthers 21 Chargers 16

La défensive des Panthers a provoqué trois revirements, Joey Slye a réussi cinq placements et l’équipe de la Caroline a défait les Chargers de Los Angeles 21-16.

Les Panthers n’avaient réussi aucun sac du quart et ils avaient alloué 65 points au cours des deux premiers matchs de la saison, mais la défensive semblait différente, dimanche. Elle a réussi deux sacs aux dépens de Justin Herbert et elle a permis à l’attaque d’inscrire 12 points grâce aux revirements provoqués.

Teddy Bridgewater a complété 22 de ses 28 passes pour des gains de 235 verges. Il a lancé une passe de touché pour signer une première victoire avec les Panthers (1-2). L’entraîneur-chef Matt Rhule a quant à lui obtenu une première victoire dans la NFL.

Herbert est devenu le troisième quart depuis la fusion des deux ligues à amasser 300 verges par la voie des airs à ses deux premiers départs en carrière. Le quart recrue des Chargers (1-2) a réussi 35 de ses 49 passes pour des gains de 330 verges. Il a lancé une passe de touché, mais il a échappé le ballon une fois en plus d’être victime d’une interception.

Keenan Allen a capté 13 ballons pour des gains de 136 verges et un touché. Austin Ekeler a récolté 159 verges de la ligne de mêlée et un majeur.

Buccaneers 28 Broncos 10

Tom Brady a lancé trois passes de touché, Shaq Barrett a célébré son retour à Denver avec deux sacs, dont un pour un touché de sûreté, et les Buccaneers de Tampa Bay ont défait les Broncos 28-10.

Avec sa première victoire à l’étranger dans l’uniforme des Buccaneers (2-1), Brady a porté sa fiche face aux Broncos à 9-9. Avant le match de dimanche, les Broncos étaient la seule équipe de la NFL avec une fiche gagnante contre le sextuple champion du Super Bowl.

C’est aussi la première fois depuis novembre 2010 que les Buccaneers gagnent deux matchs de suite par 14 points ou plus.

Les Broncos (0-3) n’ont pas gagné en septembre lors d’une deuxième saison d’affilée.

Barrett, qui a dominé la NFL avec 19,5 sacs en 2019, a réussi ses premiers sacs de la saison dans la ville où il a évolué de 2014 à 2018.

Chris Godwin a capté une passe de touché de 10 verges à son retour au jeu après avoir subi une commotion cérébrale. Il a toutefois quitté la rencontre en deuxième demie en raison d’une blessure à une cuisse. Mike Evans a capté les deux autres passes de touché de Brady, chaque fois sur des jeux d’une verge.