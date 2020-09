Les Bills ont maintenant gagné leurs trois premiers matchs lors de deux saisons de suite pour une première fois depuis les campagnes 1991 et 1992 et une troisième fois dans leur histoire.

Les Bills l’emportent et évitent la catastrophe face aux Rams

(Orchard Park) Josh Allen a lancé une passe de touché de trois verges à Tyler Kroft avec 15 secondes à faire et les Bills de Buffalo ont défait les Rams de Los Angeles 35-32, dimanche, même s’ils ont gaspillé une avance de 25 points.

John Wawrow

Associated Press

Les Rams (2-1) semblaient sur le point de triompher après avoir effacé le troisième plus grand déficit en saison régulière de l’histoire de la NFL. Jared Goff avait guidé son équipe vers des majeurs sur quatre possessions consécutives. La séquence avait été couronnée par un touché sur une course d’une verge de Darrell Henderson avec 4 : 30 à faire.

Allen a répliqué pour les Bills (3-0) en orchestrant une séquence de 11 jeux et 75 verges, qui a été prolongée grâce à une punition d’obstruction sur un quatrième essai et sept verges à franchir à partir de la ligne de 12 des Rams. La punition de Darious Williams a placé les Bills à la ligne de trois verges.

Un jeu plus tard, Allen s’est déplacé vers sa gauche et a lobé le ballon par-dessus un joueur des Rams. Kroft a sauté et a capté le ballon avant de tomber dans la zone des buts pour son deuxième touché du match.

Allen a terminé la rencontre avec quatre passes de touché et un majeur sur une course d’une verge. Il a toutefois contribué aux efforts de remontée des Rams, avec une interception et un échappé qui ont mené à des séquences payantes.

Les Bills ont maintenant gagné leurs trois premiers matchs lors de deux saisons de suite pour une première fois depuis les campagnes 1991 et 1992 et une troisième fois dans leur histoire.