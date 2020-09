Considérés comme les deux meilleures équipes de la NFL par une majorité d’experts, les Chiefs de Kansas City et les Ravens s’affronteront, lundi soir, à Baltimore.

NFL : le match de l’année et bien plus

Ce n’est que la troisième semaine d’activité dans la NFL, mais il est peu probable qu’il y ait un horaire de matchs plus prometteur que celui-ci au cours du reste de la saison. Il n’y a non pas un, non pas deux, mais bien trois duels de poids lourds qui nous attendent.

Miguel Bujold

La Presse

Et c’est sans même parler des matchs qui seront disputés à 13 h dimanche ! Ces amuse-gueule s’annoncent fort intéressants, eux aussi, et les amateurs auront plusieurs options à se mettre sous la dent. Bref, gros week-end de football en perspective. Tour d’horizon des principaux affrontements au programme.

Quatre matchs en particulier retiendront l’attention à 13 h, dont la réunion des frères Watt à Pittsburgh. J. J. et les Texans de Houston tenteront de surprendre les Steelers, qui ont gagné leurs deux premières parties. Notons que le moins bien connu des frères Watt, le centre-arrière Derek, a rejoint T. J. à Pittsburgh durant la saison morte.

Les Texans devront obtenir leur première victoire au plus vite s’ils espèrent sauver leur saison. C’est la même chose pour les Vikings du Minnesota, qui accueilleront les Titans du Tennessee. L’équipe de Mike Vrabel a remporté deux courtes victoires aux dépens d’équipes de fond de classement (Broncos et Jaguars) jusqu’à maintenant. Les Vikings seront quant à eux privés de quelques secondeurs, dont Anthony Barr, ce qui rendra leur mission d’arrêter Derrick Henry encore plus difficile.

Impressionnants lors de leur victoire de lundi face aux Saints de La Nouvelle-Orléans, les Raiders de Las Vegas se mesureront maintenant à Cam Newton et aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium. Derek Carr, Josh Jacobs et l’attaque des Raiders sont étonnamment productifs depuis le début de la saison et il sera intéressant de voir si cela se poursuivra contre Bill Belichick et ses hommes. Parions que le bon vieux Bill aura trouvé une façon de contenir l’ailier rapproché Darren Waller, qui a fait ce qu’il voulait contre les Saints.

Allen contre Ramsey

Ces trois matchs offrent leur lot d’intrigues, mais le plus prometteur à 13 h est celui qui sera disputé au New Era Field à Orchard Park. Les jeunes Bills de Buffalo recevront des Rams de Los Angeles revigorés.

Jared Goff montre un rassurant coefficient d’efficacité de 108,5, tandis que Tyler Higbee continue de gravir les échelons parmi les ailiers rapprochés du circuit après une belle performance de trois touchés, dimanche dernier, à Philadelphie. L’attaque de Sean McVay est-elle redevenue l’unité créative et efficace qu’elle constituait avant de se heurter à un mur contre les Patriots lors du 53e Super Bowl ? Elle subira son premier gros test de l’année.

Cela dit, la défense n’est plus la seule unité à s’illustrer dans le camp des Bills. Josh Allen mène la ligue avec 729 verges par la passe et Stefon Diggs est à égalité au premier rang avec 239 verges chez les receveurs. L’attaque des Bills n’a pas été aussi menaçante depuis les belles saisons de Jim Kelly et du K-Gun au début des années 90. Disons que ça fait un petit bout de temps.

Allen aura une petite motivation supplémentaire contre les Rams. Lorsqu’il jouait à Jacksonville, en 2018, le toujours aussi subtil Jalen Ramsey avait dit que le quart-arrière des Bills ne valait rien (Allen is trash).

Allen s’est montré bon prince cette semaine : « Ça fait tellement longtemps que ça n’a plus d’importance, selon moi. Il [Ramsey] est un bon joueur dans cette ligue depuis longtemps et il n’a jamais cessé de s’améliorer. C’est un joueur avec lequel nous devrons composer [dimanche]. »

Chocs dans la Nationale

Les amateurs ont le choix à 13 h, mais la meilleure confrontation en fin d’après-midi ne fait aucun doute. Elle se déroulera dans le Nord-Ouest américain où Russell Wilson et les Seahawks de Seattle ont rendez-vous avec les Cowboys de Dallas (16 h 25).

L’équipe à l’étoile bleue poursuivra-t-elle sur sa lancée après sa spectaculaire victoire de la semaine dernière ? Très vulnérable, la défense des Cowboys devra certainement mieux jouer qu’elle l’a fait contre les Falcons d’Atlanta.

Contrairement à ce que semblent croire certains amateurs, Wilson a TOUJOURS été l’un des meilleurs quarts de la ligue depuis son arrivée en 2012. Mais la qualité de son jeu lors des deux premiers matchs de la saison a été franchement exceptionnelle.

Dak Prescott fait partie de l’élite, lui aussi, et l’a démontré une fois de plus, dimanche dernier. Il devra être aussi bon pour permettre aux Cowboys de gagner à Seattle.

Un autre choc dans la Nationale nous attend en fin de soirée. Aaron Rodgers et les Packers tenteront de rester invaincus en visitant les Saints en Louisiane.

Après la défaite des Saints contre les Raiders, Drew Brees a dû répondre à des questions à propos de son jeu. Est-il sur son déclin ? Brees a rétorqué que son travail était de mener l’attaque et non pas d’empiler les verges. Soit.

Mais selon ESPN, les passes de Brees depuis le début du calendrier n’ont voyagé que 482 verges, sa plus basse moyenne lors de deux matchs consécutifs depuis qu’il s’est joint aux Saints en 2006. Il s’agit également de la plus basse moyenne dans la NFL depuis 11 ans (Brett Favre en 2009).

Brees demeure un bon quart-arrière, là n’est pas la question. Mais ne jouons pas à l’autruche. Il a nettement ralenti.

À l’inverse, Rodgers semble devoir connaître l’une de ses meilleures campagnes. Il semble avoir pris de la masse musculaire, ce qui pourrait lui permettre d’éviter les blessures, et joue avec énormément de confiance.

Rodgers risque toutefois d’être sans son meilleur receveur, Davante Adams (ischio-jambier), alors que Michael Thomas (cheville) pourrait rater un deuxième match consécutif du côté des Saints.

La pression sur Jackson

On serait déjà très bien servis avec cette brochette de matchs, mais il y a plus. Il y a aussi ce qui est fort probablement le match le plus attendu de la saison.

Considérés comme les deux meilleures équipes de la NFL par une majorité d’experts, les Chiefs de Kansas City et les Ravens s’affronteront, lundi soir, à Baltimore. Normalement, cette rencontre aurait eu une importance énorme quant à l’avantage du terrain dans l’Américaine. Mais personne ne sait s’il y aura des spectateurs dans les gradins en janvier.

En revanche, pour la première fois, seules les deux équipes qui termineront au sommet de leur conférence respective obtiendront un congé au premier tour éliminatoire à compter de cette saison. Les deux meilleures de chacune des conférences pouvaient bénéficier de ce privilège auparavant.

Puisque les Ravens et les Chiefs ne devraient pas perdre souvent en 2020, et parce que l’équipe qui l’emportera lundi soir détiendra un bris d’égalité sur l’autre, ce match devrait tout de même avoir une grande incidence sur le classement final dans l’AFC.

La pression sera sur les Ravens. Sur Lamar Jackson plus précisément. Malgré toutes ses prouesses, Jackson a perdu ses deux matchs les plus importants depuis qu’il est le quart partant de l’équipe. Les Corbeaux se sont fait éliminer à domicile par les Chargers de Los Angeles, il y a deux ans, et par les Titans du Tennessee, en janvier dernier. Jackson n’a toujours pas signé une « grosse » victoire, une « signature win » comme disent les anglophones.

À la lumière de leur performance en demi-teintes de dimanche dernier, les Chiefs semblent encore en période d’échauffement. Ils sont parvenus à l’emporter grâce à deux placements de 58 verges de Harrison Butker, mais les Chiefs sont venus bien près d’être surpris par un quart recrue en Justin Herbert.

Comme celle des Chargers, la tertiaire des Ravens est bien nantie pour ralentir Patrick Mahomes et son arsenal grâce à des demis de coin comme Marlon Humphrey, Marcus Peters et Jimmy Smith. Espérons que ce gros week-end de football ne nous laissera pas sur notre appétit.

Pauvre Tyrod Taylor

Parlant de Justin Herbert, l’ancienne étoile des Ducks de l’Université de l’Oregon obtiendra son deuxième départ en carrière, dimanche, contre les Panthers de la Caroline. Ce n’est cependant pas parce qu’il a bien fait à son premier match.

C’est plutôt parce que le médecin des Chargers a accidentellement perforé l’un des poumons de Tyrod Taylor avant le match de la semaine dernière… Taylor avait reçu une injection de médicament antidouleur parce qu’il avait des côtes fêlées.

Un malheureux incident qui coûtera peut-être ultimement le poste de partant à Taylor. Car si Herbert continue de jouer comme il l’a fait contre Kansas City, il sera très difficile pour le pilote Anthony Lynn de le retirer de la formation partante, même s’il a soutenu cette semaine que Taylor demeurait son partant.

Les prédictions de Miguel Bujold

Chicago à Atlanta : Atlanta

Rams de L. A. à Buffalo : Buffalo

Washington à Cleveland : Cleveland

Tennessee au Minnesota : Tennessee

Las Vegas en Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre

San Francisco chez les Giants de N. Y. : San Francisco

Cincinnati à Philadelphie : Philadelphie

Houston à Pittsburgh : Pittsburgh

Jets de N. Y. à Indianapolis : Indianapolis

Caroline chez les Chargers de L. A. : Chargers de L. A.

Tampa Bay à Denver : Tampa Bay

Detroit en Arizona : Arizona

Dallas à Seattle : Seattle

Green Bay à La Nouvelle-Orléans : Green Bay

Kansas City à Baltimore : Baltimore

La semaine dernière : 12-3

Total de la saison : 20-10