PHOTO MARK LOMOGLIO, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Tom Brady a signé une première victoire dans l’uniforme des Buccaneers de Tampa Bay, qui ont défait les Panthers de la Caroline 31-17, dimanche.

Fred Goodall

Associated Press

Brady a lancé une passe de touché et une interception et il a amassé 217 verges par la voie des airs. Il a été aidé par une autre récente acquisition des Buccaneers, le porteur de ballon Leonard Fournette, qui a obtenu 103 verges au sol et deux majeurs.

Brady s’est ressaisi après des débuts difficiles avec sa nouvelle formation, la semaine dernière, et il a évité d’encaisser deux revers de suite pour amorcer une saison pour une première fois en 21 ans dans la NFL.

Le vétéran quart a lancé une passe de touché de 23 verges à Mike Evans. Fournette a marqué après une course d’une verge et de 46 verges. La troupe de Tampa Bay menait 21-0 à la demie, mais les Panthers se sont approchés à 24-17 grâce notamment à des touchés au sol de Christian McCaffrey.

Brady a complété 23 de ses 35 passes. Evans a conclu la rencontre avec sept réceptions pour des gains de 104 verges. Fournette n’a effectué que 12 courses.

Teddy Bridgewater a vu 33 de ses 42 passes être complétées pour des gains de 367 verges. Il a été victime de deux interceptions pour les Panthers (0-2), qui ont commis quatre revirements.

McCaffrey, qui a passé la majorité du quatrième quart sur les lignes de côté en raison d’une blessure à la cheville, a franchi une distance d’une verge et de sept verges pour inscrire un touché. Il a terminé le match avec 58 verges au sol et 29 verges par la passe.

DJ Moore a capté huit ballons pour des gains de 120 verges tandis que Robby Anderson a réussi neuf réceptions pour des gains de 109 verges pour les Panthers.

La défensive des Buccaneers a donné le ton lors de la victoire de dimanche, provoquant deux revirements en l’espace de trois jeux défensifs au premier quart. Elle n’avait provoqué aucun revirement lors de la première partie de la saison.

L’interception de Jordan Whitehead a précédé une séquence à l’attaque de 10 jeux et de 78 verges des Buccaneers, qui ont inscrit un touché grâce à une course de Ronald Jones.

Après un sac du quart du demi de sûreté recrue Antoine Winfield fils, Jason Pierre-Paul a récupéré un échappé qui a mis la table pour la passe de touché de 23 verges de Brady à Evans.