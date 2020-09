PHOTO DYLAN BUELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Les Bears de Chicago ont consenti une prolongation de contrat de trois ans au demi-offensif et spécialiste des retours de botté Tarik Cohen.

Associated Press

L’entente dévoilée dimanche lui permettra d’empocher au minimum 9,5 millions US, mais pourrait valoir jusqu’à 18,25 millions, selon l’agent Drew Rosenhaus.

Cohen, qui est reconnu pour sa vitesse et sa polyvalence, a été un élément clé de l’attaque et des unités spéciales des Bears. Le joueur de l’Université North Carolina A&T avait été repêché par eux en quatrième ronde en 2017.

Il a fait partie de l’équipe d’étoiles de la NFL à titre de spécialiste des retours de botté en 2018, après avoir retourné 33 bottés pour un total de 411 verges. Cohen avait aussi amassé 444 verges de gains au sol, et mené son équipe par la voie aérienne avec 725. Sa production a cependant chuté l’an dernier à 213 verges de gains au sol et 456 par la passe.

Les Bears, qui sont venus de l’arrière pour renverser les Lions de Detroit le week-end dernier, accueillaient les Giants de New York dimanche.