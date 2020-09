PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS

La deuxième semaine d’activités s’amorcera jeudi soir dans la NFL, alors que Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati visiteront leurs cousins de l’Ohio, les Browns de Cleveland, une équipe qui continue de décevoir. Voici notre premier état des forces de la saison.

Miguel Bujold

La Presse

1. Chiefs

Si Kelechi Osemele joue toujours comme il l’a fait jeudi dernier, la ligne offensive ne devrait pas représenter un problème pour les Chiefs, qui ont embauché le garde à la fin de juillet. Après leur match contre les Chargers, les Chiefs visiteront les Ravens le lundi 28 septembre. Une date à réserver.

2. Ravens

La recrue Patrick Queen a mené les Ravens avec huit plaqués, dimanche. Choisi au tour initial du repêchage, Queen a également obtenu son premier sac en carrière.

3. Seahawks

Tous deux obtenus dans des transactions au cours de la dernière année, les demis de sûreté Jamal Adams et Quandre Diggs devraient permettre à la défense des Seahawks de connaître sa meilleure saison depuis les belles saisons du « Legion of Boom », même si l’unité a eu de la difficulté contre Atlanta.

4. Packers

Amorçant sa troisième saison, Jaire Alexander est l’un des bons joueurs défensifs de la ligue qui ne reçoit à peu près aucune publicité. Le demi de coin a réussi une interception et un sac contre les Vikings.

5. Saints

Michael Thomas risque de rater plusieurs matchs en raison de l’entorse à une cheville qu’il a subie le week-end dernier. Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour les Saints, leur groupe d’ailiers espacés étant plutôt mince.

6. 49ers

Le groupe de receveurs des 49ers est actuellement problématique, lui aussi. Deebo Samuel ratera encore quelques matchs (pied), la recrue Brandon Aiyuk n’a pas joué dimanche (cuisse) et George Kittle s’est fait une entorse à un genou contre les Cardinals. Les Niners ont donc embauché Mohamed Sanu, mardi.

7. Bills

Notre premier état des forces dans la NFL date de 17 ans. Sauf erreur, les Bills n’y ont jamais occupé un rang aussi élevé. Leur défense n’a rien donné aux Jets jusqu’à ce que le match soit hors de portée.

8. Titans

Embauché il y a deux semaines, l’ancien des Patriots Stephen Gostkowski a presque coulé sa nouvelle équipe, lundi. Il a raté trois placements et une transformation, avant de sauver les meubles avec un placement victorieux de 25 verges.

9. Steelers

La défense des Steelers a réussi deux interceptions et trois sacs, et a complètement embouteillé Saquon Barkley (6 verges en 15 courses), lundi soir. Elle a le potentiel pour être l’une des meilleures de l’histoire de l’organisation.

10. Patriots

Cam Newton et les Patriots en ont fait juste assez pour vaincre les Dolphins. Et c’est un scénario qui pourrait se répéter souvent en 2020.

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Cam Newton, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

11. Buccaneers

Grâce à un calendrier relativement facile, les Bucs devraient trouver leur rythme prochainement, eux qui affronteront les Panthers, les Broncos et les Chargers à leurs trois prochains matchs.

12. Rams

Sean McVay a vite compris que la NFL le montrait du doigt lorsqu’elle a annoncé qu’elle punirait dorénavant les entraîneurs qui ne respectaient pas la consigne de porter un masque sur les lignes de touche. C’est sur son menton que McVay a porté le sien durant toute la soirée de dimanche…

13. Cowboys

Les Cowboys ont changé d’entraîneur, mais leur jeu a été aussi peu convaincant qu’il l’était la majorité du temps lorsque Jason Garrett les dirigeait. Il manque cruellement un ou quelques leaders émotifs à cette équipe.

14. Cardinals

Mine de rien, l’ancien quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg Chris Streveler a gagné le poste de second derrière Kyler Murray. Quart mobile et imposant, Streveler a même porté le ballon à une reprise et a récolté trois verges, dimanche.

15. Bears

Des rumeurs circulent voulant qu’Allen Robinson ait demandé à être échangé parce qu’il est insatisfait de son contrat. Robinson et son agent l’ont cependant nié. Mais voilà précisément le genre de receveur qui pourrait aider les Patriots.

16. Raiders

Josh Jacobs a amorcé sa deuxième saison avec force en totalisant 139 verges d’attaque et en marquant trois touchés. Il est manifestement devenu la pièce maîtresse de l’attaque.

17. Vikings

Les demis de coin des Vikings sont jeunes et inexpérimentés, mais il est tout de même surprenant qu’Aaron Rodgers et les Packers aient réussi autant de longs jeux, dimanche. Harrison Smith et Anthony Harris forment pourtant l’une des bonnes paires de demis de sûreté de la NFL.

18. Eagles

Carson Wentz redeviendra-t-il le joueur dominant qu’il était en 2017 avant de subir une blessure à un genou ? En 13 matchs cette saison-là, il avait lancé 33 passes de touché contre seulement 7 interceptions.

19. Colts

La perte du demi offensif Marlon Mack, qui s’est déchiré un tendon d’Achilles contre les Jaguars, est significative. Heureusement pour eux, les Colts avaient toutefois sélectionné Jonathan Taylor au deuxième tour du repêchage, et Nyheim Hines peut également contribuer.

20. Chargers

Une victoire à l’arraché contre les Bengals, ce n’est rien pour fêter. Surtout que le quart Tyrod Taylor n’a complété que 53 % de ses passes à son premier match avec l’équipe.

PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS Tyrod Taylor, des Chargers de Los Angeles

21. Texans

Après avoir amorcé leur saison à Kansas City, les Texans affronteront maintenant les Ravens et les Steelers. Non, la NFL ne leur a pas fait de faveur.

22. Falcons

Matt Ryan doit être découragé. Il a terminé son match de dimanche avec 450 verges de gains par la passe contre la bonne défense des Seahawks, mais les Falcons ont quand même perdu par 13 points.

23. Broncos

Immanquablement, les blessures bousillent la saison de quelques équipes tous les ans dans la NFL, et les Broncos sont en voie de le constater. Après avoir perdu leur meilleur joueur, Von Miller, ils ont vu A.J. Bouye tomber au combat en raison d’une luxation à une épaule, lundi soir.

24. Washington

C’est clairement la défense qui a signé la victoire de Washington aux dépens des Eagles, mais Dwayne Haskins s’est comporté comme un leader et a semblé beaucoup plus à l’aise qu’à sa première saison.

25. Jaguars

Devrait-on commencer à prendre Gardner Minshew II un peu plus au sérieux ? Il a réussi 19 de ses 20 tirs et lancé trois passes de touché contre aucune interception face aux Colts.

26. Lions

La carrière de Jamie Collins avec les Lions a très mal débuté alors qu’il a été expulsé pour être entré en contact avec un officiel. Une équipe qui continue d’offrir des performances sous les attentes.

27. Giants

La défense des Steelers était une trop grosse commande, mais Daniel Jones n’a pas été vilain lundi soir. Mais il manque de toute évidence un premier receveur à cette attaque, même lorsque Golden Tate est en uniforme.

28. Browns

Baker Mayfield a dit qu’il avait été très bien protégé par sa ligne contre les Ravens, ce qui rend la récolte de six petits points des Browns encore plus difficile à expliquer.

29. Dolphins

Parmi les points positifs dans la défaite à Foxboro, il y a eu le jeu de la recrue Austin Jackson. Le choix de premier tour a très bien protégé l’angle mort de Ryan Fitzpatrick à son baptême dans la NFL.

30. Panthers

Les Panthers se sont vaillamment battus lors de leur match d’ouverture face aux Raiders. Leurs effectifs en défense limiteront toutefois ce qu’ils pourront accomplir cette saison.

31. Bengals

Pour un quart-arrière qui n’avait jamais joué un seul jeu dans la NFL, pas même dans un match préparatoire, Joe Burrow s’est plutôt bien débrouillé dimanche. On pourra maintenant le voir dans un match à heure de grande écoute, jeudi soir.

32. Jets

Adam Gase a dit qu’il regrettait d’avoir laissé Le’Veon Bell jouer après qu’il s’est blessé à une cuisse, dimanche. Le porteur de ballon ratera maintenant plusieurs matchs. La pression est de plus en plus forte sur Gase, qui a beaucoup de détracteurs à New York.