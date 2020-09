Il n’y aura pas de football universitaire au Québec en 2020.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a rendu ce lundi après-midi une décision sur les sports d’automne, comme le football. Il a ainsi été convenu de reporter à l’an prochain la saison de football dans le calibre étudiant le plus élevé. La saison collégiale aura toutefois lieu.

Souhaité il y a deux semaines, ce verdict avait été reporté au 14 septembre, date perçue comme le point de non-retour pour le début ou non d’une saison. On attendait, entre autres, que la rentrée scolaire soit complétée sur les campus de la province. Les 26 équipes collégiales et 5 formations universitaires disputent habituellement des calendriers de 8 à 9 parties qui s’amorcent à la fin du mois d’août.

La saison de football universitaire a déjà été annulée partout au pays. Seul le Québec ne s’était pas encore prononcé.

Vendredi dernier, le gouvernement du Québec a donné son aval à la reprise des activités de sports-études et d’art-études au secondaire. Dans les régions catégorisées « vert » ou « jaune » selon le degré de propagation de la COVID-19 dans la population, les élèves pourront désormais fréquenter jusqu’à deux groupes-classes stables en plus de leur groupe régulier afin de pratiquer des activités parascolaires. Les restrictions sont plus sévères dans les régions « orange ».

Les universités présentent toutefois des défis différents. La circulation des étudiants y est notamment différente entre les bâtiments des institutions, alors qu’une école secondaire est établie dans un lieu unique. Certaines directions d’université, notamment, craignaient que la reprise du football, dont les équipes regroupent une cinquantaine d’athlètes, n’accélère la propagation du virus sur leur campus.

Quelques heures avant l’annonce du RSEQ, on apprenait que deux footballeurs des Spartiates du cégep du Vieux-Montréal ont été déclarés positifs à la COVID-19. Toutes les activités de l’équipe sont donc déjà suspendues depuis vendredi.

Aux États-Unis, la reprise du football universitaire, sport parmi les plus suivis au pays, est loin de se dérouler sans heurt. Les représentants de la conférence Big Ten, l’une des plus importantes de la NCAA, se sont notamment réunis au cours du week-end afin de discuter d’un potentiel retour au jeu à la lumière des dernières données médicales disponibles. Un vote à ce sujet devrait être tenu cette semaine.

Ailleurs, notamment en Virginie, à Memphis, des matchs ont été reportés en raison de cas rapportés au sein de différentes équipes. À Georgia Southern, pas moins de 33 joueurs ont été jugés inéligibles en raison de « plusieurs facteurs, y compris le coronavirus », rapporte le réseau ESPN.