Auclair au pays de Brady et «Gronk»

L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval Antony Auclair vivra à partir de dimanche une année hors de l’ordinaire à sa quatrième saison avec les Buccaneers de Tampa Bay de la NFL. Son équipe s’est enrichie de deux nouvelles acquisitions ces derniers mois, et pas les moindres : le quart-arrière vedette Tom Brady et le demi-inséré Rob Gronkowski, deux anciens de la dynastie des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.