(Baltimore) Lamar Jackson a lancé trois passes de touché et pour des gains aériens de 275 verges, guidant les Ravens de Baltimore vers une victoire facile de 38-6 contre les Browns de Cleveland, dimanche.

Associated Press

Jackson, le joueur le plus utile de la NFL lors de la dernière saison, a complété 20 de ses 25 passes et il a ajouté 45 verges au sol. L’an dernier, Jackson avait lancé 36 passes de touché en plus d’établir un record du plus grand nombre de verges au sol pour un quart.

Il s’agissait des débuts de Kevin Stefanski en tant qu’entraîneur-chef des Browns, qui ont commis trois revirements. La formation de Cleveland n’a pas amorcé sa saison avec une victoire depuis 2004.

Le quart Baker Mayfield a réussi 21 de ses 39 passes pour des gains de 189 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception dans la défaite.

Colts 20 — Jaguars 27

Gardner Minshew a lancé trois passes de touché, incluant une de 22 verges à Keelan Cole au quatrième quart, et les Jaguars de Jacksonville ont surpris les Colts d’Indianapolis 27-20.

Minshew a vu 19 de ses 20 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 173 verges. Il a rejoint DJ Chark, Laviska Shenault et Cole pour un majeur.

Le porteur de ballon recrue James Robinson a aidé la cause de Minshew en amassant 90 verges, dont 62 au sol.

Les Jaguars ont gâché les débuts de Philip Rivers avec les Colts. Rivers a réussi 36 de ses 46 passes, dont une pour un touché, pour des gains de 363 verges. Il a aussi été victime de deux interceptions.

Jets 17 — Bills 27

Josh Allen a orchestré trois séquences de suite qui ont mené à un touché en première demie et les Bills de Buffalo ont défait les Jets de New York 27-17.

John Brown a attrapé six ballons pour des gains de 70 verges et un touché. Stefon Diggs a conclu son premier match avec les Bills avec huit réceptions pour des gains de 86 verges.

Allen a réussi 33 de ses 46 passes pour des gains de 312 verges, devenant le premier quart des Bills à atteindre le plateau des 300 verges par la passe depuis Tyrod Taylor, le 24 décembre 2016.

Le quart des Jets Sam Darnold a complété 21 de ses 35 passes pour des gains de 215 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception. Jamison Crowder a réussi sept attrapés pour un total de 117 verges et un touché.

Seahawks 38 — Falcons 25

Russell Wilson a lancé quatre passes de touché et les Seahawks de Seattle ont triomphé 38-25 contre les Falcons d’Atlanta.

Wilson a vu 31 de ses 35 passes être captées pour des gains de 322 verges. Il a lancé deux passes de touché au premier quart et deux autres au troisième quart.

Sa passe de touché la plus importante est survenue après que les Falcons eurent forcé un quatrième essai aux Seahawks. Wilson a lobé un ballon dans les mains du receveur DK Metcalf, qui a battu le demi de coin Isaiah Oliver pour procurer une avance de 21-12 aux siens.

Les Falcons ont dominé les Seahawks 506-383 au chapitre des verges totales. Julio Jones, Calvin Ridley et Russell Gage ont tous obtenu plus de 100 verges pour la formation d’Atlanta, mais elle n’a pas été en mesure de convertir une seule de ses quatre tentatives en quatrième essai.

Raiders 34 — Panthers 30

Josh Jacobs a récolté 93 verges au sol et trois majeurs, aidant les Raiders de Las Vegas à tenir le coup pour vaincre les Panthers de la Caroline 34-30.

Une course de six verges pour un touché de Jacobs alors qu’il restait 4 : 14 à écouler a permis aux Raiders de prendre les devants pour de bon.

Les Panthers ont eu l’occasion de se placer en avant, mais ils ont donné le ballon à Alex Armah — plutôt qu’au joueur étoile Christian McCaffrey — en quatrième essai et il a été arrêté.

Derek Carr a lancé une passe de touché et pour des gains de 239 pour les Raiders, qui ont gâché les débuts de Matt Rhule comme entraîneur-chef des Panthers.

Eagles 17 — Washington 27

Peyton Barber a inscrit deux touché au sol et l’Équipe de football de Washington a effacé un retard de 17 points pour l’emporter 27-17 contre les Eagles de Philadelphie.

Après avoir tiré de l’arrière 17-0 à la suite de deux passes payantes de Carson Wentz, la formation de Washington s’est ressaisie en défensive et elle a profité de l’opportunisme en attaque.

Barber a permis à la troupe de Washington de prendre les devants grâce à une course de trois verges, au quatrième quart.

Il s’agissait du premier mach de Ron Rivera comme entraîneur-chef de l’Équipe de football de Washington.

Packers 43 — Vikings 34

Aaron Rodgers a découpé la défensive des Vikings du Minnesota en morceaux et les Packers de Green Bay ont gagné 43-34.

Amorçant sa 13e saison comme quart partant des Packers, Rodgers a complété 32 de ses 44 passes, dont quatre pour un majeur, pour des gains de 364 verges.

Davante Adams a été la cible de choix de Rodgers. Adams a égalé un sommet en carrière et un record d’équipe grâce à 14 attrapés. Il a obtenu 156 verges et deux touchés. Marquez Valdes-Scantling et Allen Lazard ont aussi atteint la zone des buts.

Aaron Jones a contribué offensivement pour les Packers grâce à 66 verges au sol et un touché. La troupe de Green Bay a inscrit son plus haut total de points contre les Vikings depuis une victoire de 44-31 en octobre 2013.

Bears 27 — Lions 23

Mitchell Trubisky a lancé une passe de touché parfaite à Anthony Miller alors qu’il restait 1 : 54 à écouler et les Bears de Chicago se sont sauvés avec une victoire de 27-23 face aux Lions de Detroit.

Les Lions ont réussi à s’installer à la ligne de 16 des Bears pour se donner une occasion de l’emporter, mais le porteur de ballon recrue D’Andre Swift a échappé une passe dans la zone des buts.

Trubisky a terminé le match avec trois passes de touché, toutes au quatrième quart, et les Bears ont effacé un retard de 17 points. Il a complété 20 de ses 36 passes pour des gains aériens de 242 verges.

Matthew Stafford a réussi 24 de ses 42 tentatives par la voie des airs pour des gains de 297 verges. À ses débuts avec les Lions, Adrian Peterson a porté le ballon 14 fois pour un total de 93 verges.