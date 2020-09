Laurent Duvernay-Tardif s’entretiendra avec les médias québécois, mercredi à 15 h. Il sera notamment question de sa décision de ne pas jouer en 2020, de son travail dans le CHSLD Gertrude-Lafrance à Saint-Jean-Sur-Richelieu le printemps dernier, de même que de sa décision de poursuivre ses études, cette fois à l’Université Harvard.

Miguel Bujold

La Presse

En effet, Duvernay-Tardif a choisi de poursuivre ses études à la prestigieuse université américaine en suivant des cours en ligne. Le diplômé en médecine de l’Université McGill en a fait l’annonce dans un texte qu’il a lui-même signé pour le site du Sports Illustrated.

Plus précisément, le Québécois suivra des cours qui l’aideront à faire face à la pandémie actuelle de la COVID-19. Il étudiera notamment la santé et le comportement social de la population (health and social behavior at a population level), sur la nutrition au niveau de la population mondiale (nutrition from a global population standpoint), et sur des statistiques biologiques et épidémiologiques (biostatistics and epidemiology).

Dans son texte, Duvernay-Tardif annonce également qu’il continuera de travailler dans un CHSLD, après l’avoir fait au cours d’une période de neuf semaines le printemps dernier, et ce, même s’il retournera aux études. Le garde confirme également qu’il veut poursuivre sa carrière avec les Chiefs de Kansas City en 2021.