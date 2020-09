PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Costa Mesa) Keenan Allen a signé une prolongation de contrat de quatre saisons avec les Chargers de Los Angeles qui fera de lui le deuxième receveur le mieux payé du circuit au niveau du salaire moyen annuel.

Joe Reedy

Associated Press

Une personne au courant de l’entente a indiqué à l’Associated Press que le contrat est d’une valeur de 80,1 millions US, dont 50 millions en argent garanti. La personne a parlé à l’AP sous le couvert de l’anonymat samedi puisque les détails financiers n’ont pas été dévoilés par les Chargers.

Allen se prépare à disputer une huitième saison dans la NFL et il a été invité au Pro Bowl lors de chacune des trois dernières campagnes. En 2019, il a capté 104 passes, fracassant son propre record d’équipe. Il a également accumulé 1199 verges de gains.

Allen, Michael Thomas, des Saints de La Nouvelle-Orléans, et DeAndre Hopkins, des Cardinals de l’Arizona, sont les seuls receveurs avec des totaux de plus de 300 attrapés et 3700 verges de gains au cours des trois dernières saisons.