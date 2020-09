(Berea) Les Browns de Cleveland ont acquis le demi de sûreté Ronnie Harrison des Jaguars de Jacksonville, cédant en retour leur choix de cinquième ronde lors du repêchage de la NFL en 2021.

Associated Press

La perte du demi de sûreté recrue Grant Delpit en raison d’une déchirure du tendon d’Achille a contraint les Browns à magasiner pour le remplacer. Jeudi, le directeur général Andrew Berry a conclu la transaction pour obtenir Harrison, qui dispute sa troisième saison dans le circuit Goodell.

PHOTO RON SCHWANE, AP Grant Delpit durant un entraînement des Browns de Cleveland, le 19 août 2020.

Delpit, dont la saison est terminée à cause de la blessure, devait être l’un des partants au poste de demi de sûreté en compagnie de Karl Joseph, qui a accepté une offre des Browns à titre de joueur autonome l’hiver dernier.

Harrison, un joueur de six pieds, trois pouces et 214 livres a effectué 22 départs avec les Jaguars, qui l’avaient sélectionné au troisième tour lors de l’encan de 2018. Il a disputé 28 matchs et effectué 103 plaqués, en plus d’avoir réussi trois interceptions.

Il a été partant pour 14 matchs la saison dernière et a terminé au deuxième rang des Jaguars au chapitre des plaqués, avec 70. Il a remporté deux titres du football universitaire américain avec le Crimson Tide de l’Université de l’Alabama.

La vente de débarras se poursuit à Jacksonville

Harrison est devenu le sixième joueur à quitter les Jaguars au cours des trois derniers mois, après A.J. Bouye (Broncos de Denver), Calais Campbell (Ravens de Baltimore), Nick Foles (Bears de Chicago), Yannick Ngakoue (Vikings du Minnesota) et Leonard Fournette (Buccaneers de Tampa Bay).

Le directeur général Dave Caldwell et l’entraîneur-chef Doug Marrone tentent de réduire la masse salariale de l’équipe et de nettoyer leur vestiaire, en proie à des conflits de personnalité.