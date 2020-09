John Mara, un des deux propriétaires des Jets de New York, avant le match contre les Bears de Chicago, le 2 décembre 2018.

(East Rutherford) Depuis longtemps en faveur des manifestations pour les changements sociaux et l’égalité, le copropriétaire des Giants de New York, John Mara, a été estomaqué d’entendre ses joueurs noirs raconter leurs expériences avec les forces de l’ordre, à la suite du décès de George Floyd en juin.

À deux semaines du début de la saison, Mara a discuté jeudi de plusieurs sujets avec les journalistes, de son équipe en difficulté et son personnel, comme de son nouvel entraîneur et de son directeur général. Ses propos portant sur la justice sociale ne laissaient aucune place à interprétation au sein d’un circuit où plusieurs propriétaires et partisans sont très conservateurs.

Mara a réitéré ce qu’il a déclaré en 2017, soit que les joueurs des Giants demeurent debout pour l’hymne national. Mais il a aussi répété qu’il allait appuyer tout joueur qui choisirait de s’agenouiller et d’utiliser ce geste comme un vecteur de changements sociaux.

L’une des plus mémorables réunions dans laquelle j’ai été impliquée est celle survenue quelque temps après le meurtre de George Floyd. Au cours d’une vidéoconférence avec les joueurs, j’ai écouté leurs propres expériences avec les forces de l’ordre. D’être témoin de toute cette émotion qui est remontée à la surface, ça m’a ouvert les yeux. John Mara

Mara aimerait que ses joueurs rencontrent des politiciens et directeurs de police locaux afin de discuter et de trouver des solutions menant à des changements. Il a ajouté que plusieurs joueurs ont travaillé au sein de leur communauté en ce sens au cours des derniers mois, ce qui fait en sorte qu’il est plus facile pour lui de leur donner son appui.

Au sujet de la pandémie, l’homme de 65 ans dit douter que des partisans puissent assister aux matchs des Giants au MetLife Stadium. Au printemps, il a même douté que la NFL puisse aller de l’avant avec sa saison.

Mara a aussi été très franc au sujet de l’entraîneur-chef Joe Judge, du directeur général Dave Gettleman, du demi de coin récemment arrêté DeAndre Baker et de son désir que l’équipe joue des matchs importants en décembre, contrairement aux saisons récentes.

Il n’a pas voulu dire combien de victoires devraient engranger Judge et les Giants afin que cette saison soit remplie de succès à ses yeux, mais il a rappelé que son partenaire, Steve Tisch et lui, souhaitent la même chose pour cette équipe qui n’a pas participé aux éliminatoires depuis qu’elle a remporté le Super Bowl, en février 2012.

Je veux ressentir en quittant le terrain après notre dernier match, peu importe quand il surviendra, que nous allons dans la bonne direction. Que nous avons les éléments en place pour aspirer à un Super Bowl. John Mara

Mara n’a toutefois pas voulu commenter sur l’avenir de Gettleman. L’équipe n’a remporté que neuf victoires à ses deux premières campagnes. Quant à Baker, arrêté pour vol à main armée, l’équipe prendra une décision bientôt à son sujet.

L’étude des antécédents de Baker, choix de premier tour l’an dernier, ne laissait pas présager un tel incident, a noté Mara.

Les Giants, qui ont conclu 2019 avec une fiche de 4-12, amorceront leur saison le 14 septembre en accueillant les Steelers de Pittsburgh.