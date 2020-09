NFL

Division ouest de la Nationale: lutte à prévoir entre les 49ers et les Seahawks

Les 49ers et les Rams ont représenté la Nationale lors des deux dernières éditions du Super Bowl, les Seahawks sont toujours aussi coriaces et dangereux et les Cardinals s’améliorent rapidement. Voici la troisième de nos huit analyses en vue de la prochaine saison de la NFL.