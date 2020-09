(Minneapolis) Le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins a déclaré qu’il n’est pas préoccupé par la possibilité d’être infecté par la COVID-19, situant son niveau de préoccupation à « environ 0,00001 » sur une échelle de 1 à 10.

Dave Campbell

Associated Press

Dans un entretien disponible en baladodiffusion portant sur la NFL, Cousins a déclaré mercredi qu’il « respecte les préoccupations des gens » à propos du coronavirus et de la nécessité de porter un couvre-visage. Il a aussi indiqué qu’il misait sur sa santé et sa condition physique comme barrières contre le virus.

Je vais continuer mes activités quotidiennes. Si je suis infecté, je vais combattre le virus et guérir. Je vais laisser la nature faire son œuvre ; c’est la loi du plus fort qui l’emporte, et si jamais il (le virus) m’assomme, alors il m’assommera. Kirk Cousins

Cousins a exprimé cette opinion à Kyle Brandt, qui est aussi un animateur au réseau NFL Network, dans le cadre de l’émission « The Ringer Podcast Network ».

Et si je meurs, alors je meurs. Je suis serein par rapport à ça. C’est vraiment mon approche, donc mon opinion à propos du port d’un couvre-visage consiste à respecter la décision des gens. Ça n’a rien à voir avec mes opinions personnelles. Kirk Cousins

D’autre part, la ligue a annoncé quatre nouveaux diagnostics positifs parmi ses joueurs et six nouveaux cas parmi ses employés, sur un total de 58 621 tests réalisés auprès de 8739 joueurs et membres du personnel des équipes entre le 21 et le 29 août.

Soixante-sept joueurs ont choisi de s’absenter cette saison en raison des craintes associées à la pandémie de coronavirus.