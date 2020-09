Le moment est venu pour les Ravens de gagner en janvier. Championne de sa division lors des deux dernières années, l’équipe de John Harbaugh n’a aucune faiblesse majeure. Comme c’est presque toujours le cas depuis une vingtaine d’années, les Ravens et les Steelers devraient batailler pour le premier rang de leur division. Voici notre sixième de huit analyses à la veille de la nouvelle saison de la NFL.

Miguel Bujold

La Presse

Ravens de Baltimore : il faut aller plus loin en séries

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lamar Jackson et Mark Ingram

Les attentes sont extrêmement élevées à Baltimore. Après avoir terminé le calendrier avec la meilleure fiche de la ligue à 14-2, Lamar Jackson et les Ravens se sont fait surprendre à domicile à leur premier match éliminatoire pour la deuxième année de suite, cette fois par les Titans.

Grâce notamment à la contribution exceptionnelle de Jackson (1206 verges en 2019 !), les Ravens ont actuellement l’un des meilleurs jeux au sol de l’histoire de la NFL. Il est toujours très difficile de mettre Mark Ingram au sol, et l’organisation n’a pu s’empêcher de choisir J.K. Robbins lorsqu’il était toujours disponible au deuxième tour.

Ronnie Stanley est l’un des bons bloqueurs à gauche de la NFL, mais il y a un peu plus d’incertitude que normalement sur la ligne offensive, surtout à l’intérieur. Il faudra voir jusqu’à quel point la retraite du garde Marshall Yanda se fera sentir.

Marquise Brown a été ennuyé par des blessures durant presque toute sa première saison, ce qui l’a convaincu d’ajouter une vingtaine de livres à sa charpente au cours de la saison morte. S’il reste en santé, il fait très peu de doute que Brown deviendra l’un des receveurs les plus dangereux du circuit.

Brown et Miles Boykin ont été repêchés en 2019, et les Ravens ont ajouté Devin Duvernay (troisième tour) et James Proche (sixième), en avril dernier. Willie Snead est le vétéran d’un groupe d’ailiers espacés particulièrement jeune.

C’est l’ailier rapproché Mark Andrews qui a mené l’équipe avec 64 attrapés la saison dernière. La progression d’Andrews a ultimement conduit au départ de l’ancien premier choix Hayden Hurst, qui a été échangé aux Falcons.

Brandon Williams disputera sa huitième saison au milieu de la ligne défensive des Ravens. Il sera flanqué des nouveaux venus Calais Campbell, obtenu des Jaguars en retour d’un choix de cinquième tour, et Derek Wolfe, anciennement des Broncos.

Choisie au premier tour, la recrue Patrick Queen tentera de faire perdurer la tradition d’excellence des Ravens au poste de secondeur intérieur. Repêché deux tours après Queen, Malik Harrison devrait être l’autre principal secondeur intérieur.

Matthew Judon, qui a récolté 9,5 sacs en 2019, est quant à lui le meilleur chasseur de quarts du club. Jaylon Ferguson, Pernell McPhee et Tyus Bowser lutteront pour l’autre poste de partant chez les secondeurs extérieurs.

Earl Thomas a été libéré durant le camp d’entraînement après plusieurs écarts de conduite, ce qui affaiblira le groupe de demis de sûreté. En revanche, aucune équipe ne possède autant de bons demis de coin que les Ravens (Marlon Humphrey, Marcus Peters, Jimmy Smith, Tavon Young et Anthony Averett).

Steelers de Pittsburgh : Roethlisberger pourra-t-il revenir en force ?

PHOTO PETER DIANA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ben Roethlisberger

Ben Roethlisberger tente de revenir au jeu après avoir subi une délicate intervention chirurgicale au coude droit. Le quart-arrière de 38 ans a mis toutes les chances de son côté en se présentant au camp en bonne condition physique. Il soutient n’avoir pas été aussi léger depuis une quinzaine d’années.

L’attaque des Steelers n’est bien sûr plus construite autour de super étoiles comme Antonio Brown ou Le’Veon Bell. L’unité espère plutôt mieux répartir les touches et compte sur une dizaine de joueurs qui peuvent apporter une bonne contribution.

Même s’il n’amorce que sa quatrième saison, JuJu Smith-Schuster est le meneur du groupe d’ailiers espacés. Diontae Johnson a capté 59 passes à sa première saison, tandis que James Washington a mené l’équipe avec 735 verges de gains à sa deuxième. Les Steelers ont repêché le Canadien Chase Claypool, un colosse de 6 pi 4 po et 238 lb qui se démarque par sa vitesse, avec leur choix initial, qui était au deuxième tour.

Claypool et Eric Ebron, embauchés sur le marché des joueurs autonomes, devraient permettre à Roethlisberger de connaître du succès près de la zone des buts, ce qui a souvent été un problème dans le passé. Ebron et Vance McDonald formeront l’une des bonnes paires d’ailiers rapprochés de la NFL.

James Conner et Benny Snell sont des demis qui courent en puissance, alors que la recrue Anthony McFarland fils ajoutera de la vitesse dans le champ arrière. La ligne offensive est vieillissante, alors que Maurkice Pouncey, David DeCastro et Alejandro Villanueva sont tous âgés de 30 ans ou plus.

L’attaque n’aura pas à se surpasser afin de permettre aux Steelers de renouer avec les éliminatoires après une absence de deux ans. Elle n’aura qu’à se maintenir au milieu du peloton, la défense étant redevenue une force en 2019.

Cameron Heyward et Stephon Tuitt sont dominants sur la première ligne défensive. T. J. Watt a réussi 14,5 sacs et a provoqué huit échappés la saison dernière, alors que Bud Dupree a ajouté 11,5 sacs.

En contrepartie, le secondeur intérieur Devin Bush a été décevant à sa première saison, contrairement à la perception populaire. Il a connu autant de difficultés contre la course que par la voie des airs, et il reste à voir si les Steelers n’ont pas commis une erreur en sacrifiant trois hauts choix au repêchage afin de pouvoir le sélectionner.

Principale faiblesse de l’équipe pendant bon nombre d’années, la tertiaire est solide. Steven Nelson, Joe Haden, Mike Hilton et Cam Sutton forment un bon quatuor de demis de coin, et l’arrivée du demi de sûreté Minkah Fitzpatrick a eu pour effet de transformer la défense en entier.

Browns de Cleveland : le talent y est

PHOTO KEN BLAZE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Baker Mayfield

Les Browns n’étaient manifestement pas prêts à briller sous les réflecteurs l’année dernière, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce n’est pas tant leur décevante fiche de 6-10 que la façon dont ils se sont comportés qui a été gênante.

Baker Mayfield, Odell Beckham fils et Myles Garrett – les trois joueurs les plus importants du club – ont tous fait parler d’eux pour de mauvaises raisons. Sans surprise, l’entraîneur-chef Freddie Kitchens a perdu son poste après une seule saison et a été remplacé par Kevin Stefanski, qui était le coordonnateur offensif des Vikings en 2019.

La première mission de Stefanski sera de s’assurer que Mayfield confirme son potentiel. Le quart-arrière a régressé après une première saison prometteuse en 2018.

Mayfield n’aura aucune excuse cette année. Il sera entouré de deux des meilleurs ailiers espacés de la ligue en Beckham fils et Jarvis Landry ; de deux ailiers rapprochés de talent en Austin Hooper et David Njoku ; et de deux demis offensifs de premier plan en Nick Chubb et Kareem Hunt.

La ligne offensive a également été substantiellement améliorée avec l’embauche du bloqueur à droite Jack Conklin et la sélection du bloqueur à gauche Jedrick Willis au premier tour du repêchage. Le centre J. C. Tretter et le garde à gauche Joel Bitonio sont quant à eux de solides vétérans.

Premier espoir choisi lors de l’encan de 2017, Garrett s’est couvert de ridicule en frappant Mason Rudolph avec son propre casque l’automne dernier, ce qui lui a valu d’être suspendu pour le reste de la saison. Les Browns lui ont tout de même consenti une prolongation de cinq ans d’une valeur de 125 millions. L’ailier défensif a totalisé 30,5 sacs en 37 matchs depuis le début de sa carrière.

Les vétérans Sheldon Richardson et Olivier Vernon sont les deux autres visages les plus connus sur la ligne défensive, alors que le secondeur intérieur Mack Wilson s’est vite établi comme l’un des bons joueurs de la défense. L’organisation semble avoir réussi un vol en choisissant Wilson au cinquième tour l’an dernier. Dans son ensemble, le groupe de secondeurs laisse toutefois à désirer.

Les jeunes Denzel Ward et Greedy Williams devraient former une bonne paire de demis de coin pour les années à venir, et l’acquisition du demi de sûreté Karl Joseph ajoutera du chien à la tertiaire.

Le talent de la formation des Browns est comparable à celui des Ravens et des Steelers. La différence est sur le plan de la force mentale et du caractère.

Bengals de Cincinnati : meilleurs que l’an dernier…

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Burrow

Zac Taylor n’a remporté que deux victoires à sa première campagne sur les lignes de côté des Bengals, dont le fait saillant de 2019 aura été d’être filmés à leur insu par les Patriots.

Taylor a vite décidé qu’Andy Dalton ne serait pas son quart-arrière en 2020 et a repêché Joe Burrow avec le tout premier choix en avril. C’est donc une nouvelle ère qui s’amorce à Cincinnati. Pour une énième fois.

Burrow semble posséder le talent, l’attitude et le sérieux pour connaître une belle carrière. La question est de savoir si les Bengals la gâcheront à moitié, comme ils l’ont fait avec Carson Palmer, un autre quart qui avait été pris au tout premier rang.

La présence d’ailiers espacés de talent comme A.J. Green, Tyler Boyd et la recrue Tee Higgins devrait faciliter l’acclimatation de Burrow. En contrepartie, la ligne offensive risque d’être l’une des pires du circuit.

À l’exception de Jonah Williams, le premier choix de l’équipe en 2019 qui n’a toujours pas joué un match dans la NFL, le quintette est composé d’énormes points d’interrogation. Les Bengals seraient sages de donner le ballon aux porteurs Joe Mixon et Giovani Bernard le plus souvent possible afin de protéger Burrow en début de saison.

Geno Atkins et Carlos Dunlap sont deux des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire des Bengals, mais en seront à leur 10e et 11e saison en 2020. Le groupe de secondeurs derrière eux est particulièrement faible, et le demi de sûreté Jessie Bates est le meilleur élément d’une tertiaire qui risque de connaître beaucoup de journées difficiles cette saison.

Mais grâce à Burrow, les Bengals devraient être légèrement améliorés par rapport à la saison dernière. Ça ne pourrait cependant vouloir dire qu’une ou deux victoires de plus au classement.