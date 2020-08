(Jacksonville) Les Jaguars de Jacksonville ont échangé le spécialiste de la pression sur les quarts Yannick Ngakoue aux Vikings du Minnesota, a indiqué une personne au courant de la situation à l’Associated Press.

Mark Long

Associated Press

La personne, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque l’échange n’était toujours pas officiel, a ajouté que les Jaguars allaient obtenir en retour un choix de deuxième ronde en 2021 et un choix conditionnel de cinquième ronde en 2022.

Ngakoue aurait également accepté de modifier son contrat afin de faciliter un échange. Il devra néanmoins accepter l’offre de joueur de concession d’une saison des Jaguars pour conclure la transaction, après avoir d’abord refusé cette offre d’une saison et 17,8 millions US.

Le réseau ESPN a été le premier à rapporter l’échange.

Ngakoue avait manifesté publiquement son désir de ne plus jouer pour les Jaguars, se disputant même avec le fils du propriétaire des Jaguars sur Twitter.

Âgé de 24 ans, Ngakoue ne croyait pas que la direction de l’équipe l’avait traité avec suffisamment de respect depuis que les Jaguars l’ont sélectionné en troisième ronde du repêchage de 2016.

En quatre saisons avec l’équipe, Ngakoue a réussi 37,5 sacs et provoqué 14 échappés. Il a été invité au Pro Bowl en 2017, ainsi que lors des deux dernières saisons comme remplaçant. Il a touché 2,025 millions en 2019 — un salaire beaucoup moins important que la plupart des autres joueurs de pointe à sa position.

Ngakoue avait affirmé lors du bilan de fin de saison qu’il n’allait pas « jouer pour quelques sous ». Il souhaitait obtenir un salaire d’environ 22 millions par année pour rester avec les Jaguars, qui n’ont pas voulu lui consentir un tel salaire.

Les Jaguars ont déjà des options pour remplacer Ngakoue. Ils ont sélectionné Josh Allen au septième rang du repêchage de 2019 et ont fait l’acquisition de K’Lavon Chaisson cette année. Allen a réussi 44 plaqués et 10,5 sacs, en plus de provoquer deux échappés à sa première campagne dans la NFL et a été invité au Pro Bowl en tant que remplaçant.