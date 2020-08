COVID-19: une vague de faux diagnostics positifs dans la NFL

(New York) La NFL a révélé dimanche que plusieurs diagnostics positifs à la COVID-19 ont été répertoriés la veille par l’un de ses laboratoires de dépistage. Parmi les 11 clubs qui ont rapporté de faux diagnostics positifs se trouvent les Vikings du Minnesota, qui en ont dénombré 12, les Jets de New York, avec 10, et les Bears de Chicago, avec neuf.