(Miami) Les Dolphins de Miami permettront à 13 000 spectateurs qui respecteront la distanciation physique d’assister à leur match d’ouverture contre les Bills de Buffalo le 20 septembre, une décision qui a été appuyée par les autorités locales et de l’État.

Associated Press

La taille de la foule sera d’environ 20 % de la capacité du stade, estimée à 65 326 sièges, et celle-ci a été établie en fonction des critères sanitaires imposés par la pandémie de COVID-19. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et le maire du comté de Miami-Dade, Carlos Gimenez, devaient participer à une conférence de presse lundi au stade pour discuter de cet enjeu.

Les partisans et les employés du stade devront porter le masque, sauf lorsqu’ils boivent ou mangent de la nourriture. Il n’y aura aucune fête tolérée dans le stationnement du stade.

L’accès au stade sera surveillé, et l’heure d’accès de chaque spectateur sera inscrite sur le billet. Des détecteurs de métal améliorés seront également installés pour accélérer le processus. Le stade offrira plus de points d’accès et de sortie pour les spectateurs afin d’éviter le phénomène d’entonnoir.

Les détenteurs d’abonnements auront la priorité lors de la mise en vente des billets, et ce processus sera déterminé par le nombre de saisons d’ancienneté de ceux-ci.