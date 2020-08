(New York) La NFL a révélé dimanche que plusieurs diagnostics positifs à la COVID-19 ont été répertoriés la veille par l’un de ses laboratoires de dépistage, et les Bears de Chicago ont annoncé qu’ils avaient obtenu neuf faux diagnostics positifs.

Associated Press

La ligue a demandé au laboratoire BioReference, situé au New Jersey, d’enquêter sur ces résultats « alors que les clubs tentent de confirmer ou de démentir les diagnostics positifs ». La NFL n’a pas identifié les clubs atteints ni le nombre de diagnostics positifs.

Deux équipes, Washington et les Lions de Detroit, ont indiqué qu’elles s’entraîneraient dimanche, tandis que les Browns de Cleveland ont annulé leur séance.

« Les équipes ont immédiatement pris des mesures préventives, tel que stipulé dans le protocole de santé et de sécurité de la NFL et de l’AJNFL, et entameront des procédures de retraçage, de confinement des individus et de modification des calendriers, dans les cas où ce sera nécessaire, pouvait-on lire dans le communiqué de la NFL. Les autres laboratoires où des tests de dépistage ont été effectués n’ont pas obtenu de résultats semblables. »

Les Bears ont déplacé leur entraînement de dimanche matin à l’après-midi.

« Ce matin, nous avons appris que les tests de dépistage avaient permis d’identifier neuf diagnostics positifs parmi nos joueurs et notre personnel, a mentionné l’équipe par voie de communiqué. Nous avons suivi le protocole supplémentaire de dépistage de la NFL et de l’AJNFL et pouvons confirmer que les neuf résultats étaient de faux positifs. »