(New York) Jonathan Beane se joindra au personnel de la NFL afin d’occuper le poste de responsable de la diversité et de l’inclusion.

Associated Press

Beane, qui a plus de 20 ans d’expérience en la matière, occupera ses nouvelles fonctions dès le 8 septembre. Beane a occupé le poste de responsable de la diversité notamment chez Roche, 21st Century Fox et Time Warner.

La NFL a déclaré que Beane allait être « à la tête de tous les aspects touchant la diversité, l’équité et qu’il allait élaborer des stratégies d’inclusion ». Il collaborera également avec le responsable du leadership pour être en mesure d’instaurer un vent de changement.

Le rôle a été créé pour aider à imposer une nouvelle culture à travers la ligue.

« Au cours de cette période critique de l’histoire de notre pays, je ne peux penser à un moment plus idéal pour rejoindre une organisation emblématique comme la NFL, a soutenu Beane. L’opportunité de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de la ligue et des clubs, les propriétaires et d’autres parties prenantes importantes du circuit sur les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion est passionnante. C’est dans ce travail que réside ma passion. »

Beane est titulaire d’une maîtrise de Georgetown et d’un doctorat et d’une maîtrise de l’Université de Buffalo. Il a obtenu son baccalauréat à Dartmouth.

« La diversité et l’inclusion renforceront notre organisation et s’aligneront sur nos valeurs, a souligné vendredi le commissaire Roger Goodell. Jonathan rejoint la NFL à un moment important, et nous attendons avec impatience sa vaste expertise et son leadership en matière de politiques et pratiques de diversité, d’équité et d’inclusion pour améliorer notre ligue. »