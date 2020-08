Âgé de 38 ans, Jason Wright est le plus jeune président d’équipe de l’histoire de la NFL. On le voit ci-haut devant le Capitole, à Washington, avant des audiences portant sur la NFL le 19 janvier 2011, année où il représentait les joueurs des Cardinals de l’Arizona à l’Association des joueurs pendant les négociations entourant le renouvellement de la convention collective.

L’équipe de football de Washington a embauché lundi Jason Wright à titre de président, en faisant le premier Afro-Américain à occuper ce poste dans l’histoire de la NFL.

Stephen Whyno

Associated Press

À l’âge de 38 ans, il est aussi devenu le plus jeune président de l’histoire de la NFL. Il aura le mandat de diriger les opérations commerciales de l’équipe, tandis que l’entraîneur-chef Ron Rivera supervisera les opérations football.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES AP Le demi offensif Jason Wright, des Cardinals de l’Arizona, durant un match contre les Broncos de Denver à Glendale, en Arizona, le 12 décembre 2010.

Wright, un demi offensif qui a joué pendant sept saisons avec les Falcons d’Atlanta, les Browns de Cleveland et les Cardinals de l’Arizona, fut le capitaine des Cards et leur représentant à l’Association des joueurs pendant les négociations entourant le renouvellement de la convention collective en 2010-11.

« Si je pouvais identifier un leader fait sur mesure pour ce moment charnière de notre histoire, ce serait Jason, a déclaré le propriétaire Dan Snyder. Son expérience à titre de joueur et ses connaissances du monde des affaires lui procurent un point de vue unique dans cette ligue. »

Cette embauche s’inscrit dans la volonté de Snyder de revitaliser son organisation, qui a congédié son président et ami de longue date Bruce Allen il y a neuf mois après une autre saison perdante. L’équipe de Washington a aussi embauché Rivera, remodelé son administration et son équipe médicale, plié sous la pression de ses principaux commanditaires pour éliminer le terme « Redskins » et dû composer avec les allégations d’ex-employées qui ont dénoncé sa culture du harcèlement sexuel.

Dans la foulée du débat sur le racisme entourant la mort tragique de George Floyd lors de son arrestation par un policier blanc du Minnesota, Rivera a développé des initiatives au sein de l’organisation afin d’éduquer les joueurs et le personnel, et permis aux employés issus des minorités ethniques de s’exprimer. Wright semble avoir la même philosophie progressive.

Le club dont le prestigieux passé remonte à Boston dans les années 1930 et qui compte trois conquêtes du Super Bowl – il y a des lunes de ça – entame une phase de transformation. Il s’appellera « l’équipe de football de Washington » pendant la saison 2020, et Terry Bateman aura la responsabilité de développer la nouvelle image de marque de l’organisation. Snyder souhaite également bâtir un nouveau stade d’ici à l’arrivée à échéance du bail de son équipe au FedEx Field, en 2027.