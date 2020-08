Le quart Alex Smith n’a pas joué depuis novembre 2018, lorsqu’il s’est fracturé le fémur et le tibia de la jambe droite dans une défaite contre les Texans de Houston.

(Ashburn) Le quart-arrière Alex Smith a reçu le feu vert des médecins de l’équipe de football de Washington pour reprendre ses activités sportives dimanche, marquant ainsi une autre étape dans le retour au jeu d’un joueur qui a subi deux importantes fractures à la jambe droite lors d’un match présenté il y a deux ans.

La décision signifie que Smith pourra reprendre l’entraînement avec son équipement lorsque l’équipe de football de Washington entamera la prochaine étape de son camp d’entraînement estival, mardi.

Cette annonce pourrait rendre la lutte pour le poste de quart partant de l’équipe de football de Washington très intéressante. Celle-ci compte déjà sur Dwayne Haskins, son choix de premier tour lors du repêchage de la NFL en 2019, et le nouveau venu Kyle Allen.

Smith, qui est âgé de 36 ans, est sous contrat jusqu’en 2022. Il n’a pas joué depuis novembre 2018, lorsqu’il s’est fracturé le fémur et le tibia de la jambe droite dans une défaite contre les Texans de Houston.

Smith a lancé 10 passes de touché, cinq interceptions et amassé 2180 verges de gains par la voie aérienne en 10 matchs avec l’équipe de football de Washington, après avoir été acquis des Chiefs de Kansas City et avoir ratifié un pacte de quatre ans d’une valeur totale de 94 millions US.