L’ailier rapproché étoile George Kittle a accepté une prolongation de contrat de cinq saisons des 49ers de San Francisco, ce qui lui permettrait de devenir le joueur le mieux rémunéré de l’histoire à cette position.

Associated Press

Une source au fait des discussions a révélé que les deux parties avaient trouvé un terrain d’entente jeudi afin de l’empêcher de tester le marché des joueurs autonomes l’année prochaine. Cette personne a requis l’anonymat puisque le contrat n’a toujours pas été confirmé par les Niners.

Prime à la signature de 18 millions

Selon le NFL Network, le pacte serait d’une valeur de 75 millionsUS, dont 18 millions en prime à la signature.

Kittle était l’une des priorités des Niners pendant la saison morte, et ils ont été en mesure de s’assurer ses services deux jours avant le premier entraînement complet du camp estival.

Kittle était l’une des plus grosses aubaines dans la NFL après avoir été sélectionné au cinquième tour du repêchage de 2017, et il obtient maintenant le contrat le plus lucratif de l’histoire à sa position.

Le record précédent pour un contrat de plusieurs saisons d’un ailier rapproché, selon le site internet overthecap.com, était de 42 millions. Austin Hooper avait obtenu ce montant pour un contrat de quatre saisons avec les Browns de Cleveland.