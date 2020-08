Les programmes collégiaux ont jusqu’au 21 août pour signifier leur intérêt à participer ou non aux activités sportives d’automne dans ces deux disciplines.

(SHERBROOKE) Si les conditions sont réunies, le soccer et le football collégial visent un retour après la fête du Travail.

SÉBASTIEN LAJOIE

La Tribune

L’ensemble des cégeps du Québec qui ont des programmes de football et de soccer qui participent à des ligues provinciales s’est réuni lundi, afin de dresser les grandes lignes d’un éventuel retour au jeu.

Ainsi, le football collégial de Division 1, 2 et 3 recommencerait ses activités lors de la fin de semaine du 11, 12 et 13 septembre prochains. Le soccer collégial, lui, pourrait aller de l’avant lors de la fin de semaine de la fête du Travail, soit les 4, 5 et 6 septembre.

Les programmes collégiaux ont jusqu’au 21 août pour signifier leur intérêt à participer ou non aux activités sportives d’automne dans ces deux disciplines.

