(Toronto) La majeure partie de la demande de prêt sans intérêt de 30 millions de dollars de la LCF au gouvernement fédéral vise à couvrir les opérations d’une saison qui serait écourtée.

Dan Ralph

La Presse canadienne

Une source au courant de la situation a déclaré que le plan de la LCF prévoyait environ 28 millions pour une campagne abrégée.

La source de la LCF a requis l’anonymat, car ni la ligue ni le gouvernement n’ont divulgué les détails de la demande de prêt.

Le conseil des gouverneurs de la LCF doit se réunir jeudi, mais on ne sait pas si - le cas échéant - les détails de la négociation de la ligue avec Ottawa seront présentés.

Le gouvernement fédéral exigeait une certitude des coûts de la LCF. Il fallait également un plan de remboursement précis ainsi que l’approbation par Santé Canada des protocoles de santé et de sécurité que la ligue mettrait en œuvre.

Environ 19 millions serviraient à couvrir les salaires des joueurs et le fonctionnement de la bulle de la LCF à Winnipeg, ville centrale provisoire. Environ 14 millions seraient alloués aux coûts de la ville centrale comme la nourriture et l’hébergement, les tests et les bus pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien.

Environ cinq millions iraient aux salaires des joueurs. Cependant, la LCF compenserait tout déficit de paiement de ses joueurs.

Un montant estimé à cinq millions irait aux entraîneurs et au personnel de soutien.

Environ quatre millions seraient disponibles pour couvrir les frais accessoires.

La LCF a refusé de commenter mercredi.

Le commissaire Randy Ambrosie a déclaré que le circuit de neuf équipes a collectivement perdu plus de 20 m $ en 2019.

Sans football à ce point-ci en 2020, les équipes ont eu peu d’occasions de générer des revenus, car la vente de billets est la principale source de revenus de toutes les équipes.

Ambrosie a déclaré que la saison abrégée pourrait commencer au plus tôt le mois prochain. Mais il a également déclaré qu’une campagne annulée restait une possibilité.

La LCF continue de rencontrer l’Association des joueurs au sujet de la modification de la convention collective actuelle afin de permettre une saison abrégée.