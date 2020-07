(New York) Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a écrit une lettre aux partisans où il aborde les plans de la NFL qui projette de jouer, dans le contexte de la pandémie.

Associated Press

« La COVID-19 continuera de présenter un défi majeur dans presque tous les domaines de la vie. Le football ne fait pas exception », a écrit Goodell.

« À chaque étape du processus, nous nous sommes concentrés sur la sécurité des joueurs, des entraîneurs, du personnel, des supporters et de nos communautés. Notre planification a suivi l’exemple d’experts médicaux et de responsables de la santé publique, y compris le CDC, le groupe de travail de la Maison-Blanche, les gouverneurs et les responsables de la santé des états. »

« La sécurité reste notre première priorité ; cet engagement restera primordial à mesure que les joueurs reviendront sur le terrain. »

Les vétérans commencent à se rapporter aux camps d’entraînement cette semaine.

La ligue et les joueurs sont parvenus à un accord sur un plan de retour au jeu vendredi, après que tous les matchs hors-concours aient été annulés.

Les complexes des clubs ont été fermés par Goodell à la fin mars ; ils ont été rouverts cet été, de façon prudente.

« La NFL sera différente en 2020, ajoute Goodell. Les joueurs et les entraîneurs seront régulièrement testés pour le virus, y compris tous les jours durant un certain temps. Tout le monde dans l’environnement de l’équipe doit suivre des protocoles de santé et de sécurité rigoureux pour protéger soi-même et les autres. »

« Dans le cas d’un test positif, des réglementations strictes seront appliquées pour isoler et soigner cette personne et pour contenir le virus avant qu’il ne se propage. »

« Les lignes de côté seront différentes, et les directives de santé publique aideront à déterminer si les partisans seront admis dans les stades. Ces ajustements sont nécessaires pour réduire le risque pour toutes les personnes impliquées. »

Goodell a souligné la nécessité de l’adaptabilité à tous les niveaux, citant le repêchage tenu de façon virtuelle, en avril. Les 32 équipes ont aussi organisé des séances d’entraînement hors saison à distance.

La NFL a choisi de ne pas créer un environnement de type bulle comme l’ont fait la NBA, la WNBA, la LNH et la MLS.

Le baseball majeur a des ennuis avec un plan similaire à celui de la NFL. Il y a donc des préoccupations supplémentaires, en lien à ce que la NFL a prévu.

« Cette semaine, les camps débutent et rapidement, la saison de la NFL sera à nos portes, a écrit Goodell. Dans une année qui a été extrêmement difficile, nous espérons amener un certain optimisme, ce dont nous avons tant besoin. »