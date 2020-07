L’ailier défensif Michael Bennett a déclaré mardi sur Instagram que la saison 2019, qu’il a partagée entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cowboys de Dallas, était sa dernière. On le voit ci-haut dans l’uniforme des Cowboys le 17 novembre 2019 avant un match contre les Lions de Détroit.

L’ailier défensif Michael Bennett, qui a remporté le Super Bowl avec les Seahawks de Seattle et pris part à trois Pro Bowls en carrière, a annoncé sa retraite.

Associated Press

Le vétéran âgé de 34 ans a joué pour cinq équipes et fut un rouage important des Seahawks lors de leur conquête du championnat de la NFL en 2013. Il a déclaré mardi sur Instagram que la saison 2019, qu’il a partagée entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cowboys de Dallas, était sa dernière.

La retraite me semble un peu comme la mort de mon identité. Mais j'ai hâte à la renaissance : l’opportunité de me réinventer. Michael Bennett, sur son compte Instagram

Bennett a réussi 69 sacs et demi en 11 saisons dans les rangs professionnels. Il a entamé sa carrière dans la NFL en 2009 avec les Buccaneers de Tampa Bay, avant de s’établir comme un pilier en défensive chez les Seahawks en 2013. Il a participé à trois Pro Bowls avec les Seahawks, après avoir accepté une offre de contrat d’un an à titre de joueur autonome et obtenu une prolongation de contrat de quatre ans en 2014.

Bennett s’est joint aux Eagles de Philadelphie en 2018, avant de disputer six matchs avec les Pats et neuf autres avec les Cowboys l’an dernier.

Spécialiste de la pression sur le quart adverse, Bennett s’est également révélé très efficace contre le jeu au sol — il a provoqué 10 échappés au fil de sa carrière.

Le frère de Bennett, Martellus, fut un ailier rapproché dans la NFL.