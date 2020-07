(Winnipeg) Le gouvernement manitobain est prêt à dérouler le tapis rouge si la Ligue canadienne de football s’installe à Winnipeg.

Steve Lambert

La Presse canadienne

Le premier ministre, Brian Pallister, s’est engagé à verser 2,5 millions si le projet de ville-pôle de la LCF va de l’avant au Manitoba.

PHOTO RUTH BONNEVILLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Manitoba Brian Pallister

Si le projet de saison écourtée va de l’avant, M. Pallister espère que la ville de Winnipeg sera choisie, puisque ses statistiques pendant la pandémie de COVID-19 sont parmi les meilleures au pays : il n’y a eu que 354 cas et sept décès confirmés.

« Je crois qu’il s’agit du meilleur endroit pour accueillir la LCF, l’endroit le plus sûr, a déclaré M. Pallister. Nous avons eu de très bonnes discussions avec la ligue jusqu’ici et on nous a dit […] qu’on a quelques jours pour peaufiner notre plan. »

Toutefois, le Manitoba aura de la compétition. Les Roughriders de la Saskatchewan ont annoncé lundi qu’ils proposeront leur candidature pour accueillir la saison 2020.

Bien que les détails d’un plan de ville-pôle n’aient pas été divulgués, Winnipeg accueillerait 60 matchs en 15 semaines, selon ce qu’a révélé la ministre des Sports, Cathy Cox.

L’argent provenant de la province servirait à défrayer les coûts des terrains d’entraînement, de transport et d’autres dépenses.

Si ce plan est adopté, la finale de la Coupe Grey serait disputée dans la capitale manitobaine.

Le directeur de la Santé publique du Manitoba, le Dr Brent Roussin, a déclaré que les joueurs devraient s’isoler en arrivant à Winnipeg et vivre dans une bulle pendant leur séjour. Si une équipe voulait réunir ses joueurs dans un restaurant, par exemple, celui-ci devrait être fermé au grand public.

« La santé et la sécurité des Manitobains et de tous les participants sont primordiales, a déclaré Roussin par communiqué. Les équipes de la LCF et quiconque en lien avec la ville-pôle devra suivre les protocoles de santé et sécurité établis par la Santé publique en tout temps. »

Le premier ministre a ajouté que même si la ligue dispute ses rencontres à huis clos, le fait d’avoir les joueurs, entraîneurs et membres du personnel réunis à Winnipeg donnera du tonus à l’économie durement touchée par la pandémie.

Une étude réalisée dernièrement conclut que l’impact d’environ 800 personnes réunies à Winnipeg équivaudrait à 55 000 nuits d’hôtel, soit environ 3,8 millions dans les coffres de la province. Cette analyse estime également à 45 millions les recettes de ventes diverses et à 4,5 millions les taxes recueillies par l’État.

La ligue et l’Association des joueurs (AJLCF) sont toujours en pourparlers pour modifier la convention collective actuelle afin de permettre à une saison écourtée d’être jouée. Le commissaire, Randy Ambrosie, a déclaré qu’au plus tôt, une saison écourtée ne pourrait s’amorcer avant le 1er septembre, mais qu’une annulation demeure possible.

Avant de s’asseoir avec les joueurs, la ligue a imposé le 23 juillet comme date butoir pour modifier les contrats, adopter des protocoles de santé et sécurité et s’assurer d’un financement adéquat du gouvernement fédéral. La ligue devra aussi s’entendre avec TSN/RDS, ses partenaires de diffusion.

Plus tôt ce mois-ci, la ligue a demandé une aide financière de 42,5 millions au ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault. En avril, la ligue a présenté un plan d’aide pouvant aller jusqu’à 150 millions.

- Le journaliste de La Presse canadienne Dan Ralph, à Toronto, a contribué à cet article.