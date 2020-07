PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

(Baltimore) Le quart-arrière Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore, a annoncé qu’il tiendrait son évènement annuel « Funday with LJ » en Floride alors qu’on assiste à une flambée des cas de coronavirus dans cet état.

Associated Press

Le troisième évènement annuel de Jackson aura lieu samedi et dimanche dans sa ville natale de Pompano Beach, en Floride, selon un dépliant partagé sur sa page Instagram. Les rassemblements sociaux en groupes de plus de 10 personnes ne sont actuellement pas autorisés à Pompano Beach, selon le site web de la ville.

Le dépliant, qui dit « venez vous amuser au soleil », fait de la publicité pour le flag-football et des glissades d’eau, entre autres activités. Il indique également que les adultes doivent porter des masques faciaux et qu’une renonciation doit être signée pour que les enfants y participent.

L’annonce de l’évènement survient plus d’une semaine après que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a mentionné en conférence de presse que les interactions entre les jeunes étaient à l’origine de la flambée des cas confirmés.

Dans le comté de Broward, où l’évènement est prévu, il y a plus de 21 000 cas de coronavirus et environ 400 personnes sont mortes du virus, selon le département de la Santé de la Floride.

On dénombre plus de 200 000 cas de coronavirus dans l’État et environ 3800 résidents de Floride sont morts du nouveau coronavirus, selon le service de santé de la Floride.