Patrick Mahomes touchera plus d'un demi-milliard au total.

Patrick Mahomes signe le contrat le plus lucratif de l’histoire

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes vient de signer le plus lucratif contrat de l’histoire du sport professionnel. Pas seulement de l’histoire du football, de tous les sports, et de toutes les époques.

La Presse

Le record était détenu par le joueur étoile des Angels de Los Angeles, Mike Trout, et son pharaonique pacte de 426,5 millions sur 12 ans. Mahomes, qui ajoute 10 ans à son contrat déjà existant de 2 ans, touchera quant à lui 530 millions au total, selon mes médias américains.

La prolongation à elle seule vaudra 503 millions. Mahomes devait déjà toucher 27,6 millions au cours des deux prochaines saisons.

Avec un contrat qui se prolonge jusqu’en 2031, Mahomes obtient aussi un contrat qui le mènera 5 ans plus loin que tout autre joueur actif dans la ligue. Ezekiel Elliott, sous contrat jusqu’en 2026, était le joueur détenant le plus long pacte dans la NFL en ce moment.

En 14 départs la saison dernière, Mahomes a obtenu 4031 verges et 26 touchés. Surtout, il a mené les Chiefs à leur premier Super Bowl en 50 ans, en plus d’être nommé joueur par excellence du match. Ces distinctions s'ajoutaient à celle de joueur le plus utile à son équipe gagnée en 2018.

À 24 ans et 138 jours, Mahomes est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NFL à gagner un titre de joueur par excellence et un Super Bowl.